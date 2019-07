Não é só na mente: estudo diz que anorexia também é causada por DNA

Direito de imagem Getty Images Image caption Distúrbio frequentemente vem acompanhado de distorção da autoimagem

As origens do transtorno alimentar da anorexia estão tanto na mente quanto no corpo, segundo um estudo internacional.

A anorexia tem sido vista como uma grave doença psiquiátrica, mas médicos da universidade King's College, em Londres, demonstraram que características no DNA de algumas pessoas mudavam a forma como estas processam gorduras e açúcares e podem dar ao corpo capacidade de suportar a privação de alimentos.

A organização Beat, dedicada ao cuidado de distúrbios alimentares, classificou como "pioneiras" as descobertas.

O que é a anorexia?

Trata-se de um transtorno alimentar em que as pessoas buscam perder peso comendo pouco e, às vezes, se exercitando excessivamente.

Pessoas com anorexia geralmente têm uma imagem distorcida de si mesmas e podem se sentir gordas, mesmo se estiverem perigosamente abaixo do peso.

Ela costuma afetar mulheres jovens, mas pode atingir pessoas de qualquer idade ou gênero.

A longo prazo, a anorexia pode causar danos nos músculos, nos ossos, no coração e a fertilidade - e também pode ser fatal.

Ao mesmo tempo, é uma doença tratável que pode ser eliminada com recuperação total.

Como é ter anorexia?

Laura Shah, 23, do condado de Suffolk, na Inglaterra, foi diagnosticada quando tinha 15 anos e saiu da escola para se tratar.

A jovem diz que o transtorno alimentar teve um impacto "grande e muito horrível" na família.

Image caption Laura Shah foi diagnosticada com anorexia aos 15 anos de idade

Sua mãe teve que deixar seu emprego para cuidar da filha - o pai estava trabalhando no exterior na época - e isso criou "um monte de problemas de confiança".

Laura está bem melhor agora, mas a anorexia continua a ser um desafio.

Ela enfrenta situações difíceis quando é convidada para comer fora com alguém, por considerar "constrangedor não ser capaz de comer", e quando ouve colegas de trabalho falando sobre dietas - porque isso desencadeia pensamentos e comportamentos ligados ao transtorno.

O que o estudo mostrou?

O estudo analisou dados de 16.992 pessoas com anorexia e 55.525 pessoas sem a doença, de 17 países.

Os cientistas rastrearam o DNA dessas pessoas buscando mutações em instruções genéticas comuns a pacientes com anorexia.

A pesquisa, publicado na revista Nature Genetics, encontrou mutações também presentes em outros transtornos psiquiátricos - como transtorno obsessivo-compulsivo, ansiedade e esquizofrenia.

Mas os pesquisadores também encontraram mutações nas instruções que controlam o metabolismo do corpo, particularmente aquelas envolvendo os níveis de açúcar no sangue e a gordura corporal.

"Há algo nesses sistemas que deu errado", disse Janet Treasure, do Instituto de Psiquiatria do King's College London, à BBC.

Os pesquisadores defendem que a anorexia seja agora considerada um "distúrbio metabopsiquiátrico", já que tem raízes tanto na mente quanto no corpo.

Direito de imagem Getty Images Image caption Cientistas analisaram DNA de milhares de pessoas com e sem anorexia

Como o metabolismo afeta o risco de anorexia?

Os cientistas ainda não exploraram totalmente o papel desempenhado pelas orientações "dadas" pelos genes.

No entanto, eles suspeitam que as mutações permitem que as pessoas passem fome por mais tempo.

Quando a maioria das pessoas emagrece, o corpo age para reverter o processo, por exemplo estimulando o apetite.

"Estes são mecanismos muito importantes no ponto de ajuste para o peso", explica Treasure.

"É possível que, quando certas pessoas perdem peso com a anorexia, elas não tenham ferramentas tão fortes para que este ponto volte ao normal."

Qual é a importância destas descobertas?

"(A publicação) É muito significativa, porque tem havido dificuldade em saber que tipo de distúrbio é a anorexia", completa.

"Houve oscilações em nosso entendimento. Agora, sabemos que trata-se de uma mistura complexa de aspectos do corpo e da mente que interagem e causam esse transtorno complexo."

Considerar que a anorexia tem uma origem física e mental também pode ajudar a convencer os pacientes a se tratarem, acrescenta.

