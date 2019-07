Ninguém no vilarejo Kong Thong, em uma região montanhosa no leste da Índia, sabe como e quando a tradição começou.

Mas ali, as pessoas chamam umas as outras com melodias, e não nomes. Cada pessoa é representada por uma melodia.

Esses chamados - semelhantes a curtas canções de ninar - são criados pelas mães para seus bebês.