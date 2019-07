Tigresa cansada tira 'pestana' em cama de residência após fugir de inundação

Direito de imagem Dr Samshul Ali/ IFAW- WTI Image caption O tigre foi visto relaxando em uma cama no Estado de Assam

Uma tigresa que tinha fugido de uma reserva natural Estado de Assam, na Índia, devastada por enchentes, foi encontrada relaxando em cima de uma cama dentro de uma casa de família.

Acredita-se que ela tenha vindo do parque nacional Kaziranga, onde dezenas de animais morreram nos últimos dias por causa das grandes inundações.

Oficiais de um grupo de conservação de vida selvagem foram à casa e criaram uma rota de fuga segura para ela.

Ela foi guiada na direção da selva.

De acordo com a organização International Fund for Animal Welfare-Wildlife Trust of India (IFAW- WTI), que trabalhou com o Departamento Florestal de Assam, a tigresa foi vista pela primeira vez ao lado de uma rodovia na manhã de quinta-feira passada, a cerca de 200 metros do parque nacional.

Ela provavelmente ficou perturbada com o movimento e buscou refúgio na casa, que fica perto da rodovia.

Rathin Barman, que liderou a operação de resgate, disse que a tigresa entrou na casa - que fica ao lado de uma loja - às 07h30 da manhã, e dormiu durante todo o dia.

"Ela estava muito exausta e tirou uma boa soneca de um dia inteiro", disse ele à BBC.

O dono da casa, que também é dono da loja adjacente, fugiu junto com seus familiares assim viram a tigresa entrando.

"O melhor é que ninguém a perturbou para que ela pudesse descansar. Há muito respeito pela vida selvagem nesta região", disse Barman.

"[O dono da casa] diz que vai guardar o lençol e o travesseiro em que a tigresa descansou."

Como a tigresa foi levada de volta para a selva

Os oficiais do WTI foram chamados à cena e começaram a preparar uma rota de fuga segura para ela.

Eles bloquearam o trânsito na estrada por uma hora e dispararam fogos de artifício para acordar o animal. Ela finalmente saiu da casa às 17h30, atravessou a rodovia e caminhou em direção à floresta.

O Parque Nacional de Kaziranga, reconhecido pela Unesco, abriga 110 tigres, mas nenhum deles morreu na enchente.

Os animais mortos no parque incluem 54 cervos, sete rinocerontes, seis javalis e um elefante.

As inundações de monções devastaram os Estados de Bihar e Assam, matando mais de 100 pessoas e deslocando milhões.

A estação das monções, que dura de junho a setembro, também causou estragos no Nepal e em Bangladesh.

