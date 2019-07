Como a tecnologia 5G dificultará investigações criminais, segundo a União Europeia

Direito de imagem Reuters Image caption As investigações podem ser dificultadas se a polícia não conseguir localizar criminosos através da nova rede que promete revolucionar com acesso muito rápido à internet e conexões mais estáveis, alertou a diretora-executiva da Europol, Catherine De Bolle

A quinta geração da telefonia móvel deve dificultar muito o combate ao crime, segundo forças policiais europeias, que não estão convencidas de que poderão rastrear suspeitos de maneira efetiva quando a "super internet" 5G estiver sendo usada comercialmente.

O alerta foi feito pela Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol).

O 5G estreou em maio no Reino Unido e já funciona na Coreia do Sul e em algumas partes dos EUA desde abril. A expectativa é de uma enorme evolução dos telefones celulares.

Na América Latina, o 5G está previsto para chegar no próximo ano a países como México, Peru e Equador. No Brasil, a rede comercial de quinta geração só deve entrar em operação em 2023.

Em entrevista à agência Reuters, a diretora da Europol, que coordena todos os esforços policiais da Europa, disse que hoje faltam ferramentas para investigar criminosos que usam ou vão usar a quinta geração de tecnologia.

Catherine De Bolle explicou que a vigilância por meio das redes 4G tem sido "uma das ferramentas mais relevantes" para forças policiais e de segurança. Mas admitiu que faltam regulamentação e tecnologia para manter o mesmo tipo de monitoramento quando as redes atuais se tornarem obsoletas.

Direito de imagem Getty Images Image caption As forças policiais não poderão usar nas redes 5G parte das ferramentas que os ajudam a investigar e localizar pessoas

O 5G, segundo De Bolle, "faz com que o monitoramento de criminosos seja mais difícil porque (a rede) dispersa os dados em muitos elementos do sistema".

De Bolle afirma que ferramentas e técnicas desenvolvidas para o 4G demonstraram ser úteis para combater organizações criminosas e também para localizar vítimas em casos de sequestro.

As autoridades policiais europeias conseguem ouvir e rastrear criminosos procurados usando dispositivos de comunicação móvel na rede 4G, mas "não podemos usá-los na rede 5G", disse De Bolle à Reuters.

O GSMA, associação que representa os interesses das operadoras de redes móveis em todo o mundo, classificou como "surpreendentes" as afirmações da diretora da Europol uma vez que, de acordo com a entidade, é possível o rastreamento legal por meio do 5G.

Há conversas em curso entre governos e empresas de tecnologia em busca de alternativa para cobrir eventuais brechas de segurança. Mas, para De Bolle, essas conversas começaram tarde demais.

Direito de imagem Getty Images Image caption Para a diretora-executiva da Europol, as conversas entre governos e empresas de tecnologia começaram 'tarde demais'

A GSMA, que ajuda a coordenar o desenvolvimento de tecnologia móvel, diz que a chegada do 5G não significa que agora os criminosos não poderão ser seguidos ou interceptados.

"A indústria móvel e qualquer pessoa envolvida no desenvolvimento do 5G estão muito conscientes da necessidade de fornecer acesso legal às redes de telecomunicações quando as implementamos", esclareceu a associação.

De Bolle conversou com a Reuters antes da divulgação do informe da Europol que abordou ameaças das tecnologias futuras para o trabalho da própria entidade e também para os esforços das autoridades policiais no combate ao crime.

Direito de imagem Getty Images Image caption A rede 5G promete acesso rápido à internet e conexão mais estável

Além do 5G, o alerta da instituição europeia advertiu sobre outras ameaças potenciais como o uso de veículos autônomos como armas que podem ser usadas por "terroristas". O texto também fala da capacidade de computadores quânticos decifrarem sistemas codificados.

O 5G é a quinta geração de conectividade móvel que promete acesso muito rápido a dados, uma ampla cobertura e conexões mais estáveis.

A indústria de telecomunicação pondera que o 4G não vai desaparecer. Argumenta ainda que, apesar de o uso comercial do 5G estar previsto para começar em muitos países a partir do ano que vem, a transição vai ser gradual.

