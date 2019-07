Plâncton bioluminescente cria espetáculo de luz no mar

O mar se ilumina a cada pedra jogada na água. Não é uma experiência fácil de esquecer, assegura quem viu o mar brilhar na noite.

Fotógrafos e amantes da natureza têm observado plânctons bioluminescentes na costa do País de Gales.

As lentes do fotógrafo Kris Williams foram uma das primeiras a capturar, em 24 de junho, as primeiras criaturas que fizeram a água do mar brilhar em Anglesey, na costa galesa, este ano.

A bioluminescência é a capacidade de alguns animais - como vagalumes e águas-vivas - e plantas de emitir luz, resultante de uma reação química provocada por um gene.

No verão, por causa das temperaturas mais elevadas, o fenômeno é mais forte.

No Facebook, há grupos organizados como os Observadores de Plâncton Bioluminescente de Gales, com mais de 6 mil membros, que compartilham experiências e fotografias do fenômeno.

Kathryn Donovan, da capital galesa Cardiff, já fez três viagens noturnas a Aberavon Beach com a família para ver o mar se iluminar. Ela descreve a viagem de 33 quilômetros como “uma aventura da família”, na qual embarcam o marido, pais e as crianças de quatro e sete anos.

“Assim que a gente se afasta das luzes das ruas, vemos esse azul brilhante no mar... Fomos lá e mergulhamos no mar com meus meninos. Foi mágico”, diz Donovan.

“Cada respingo, cada salto faz o mar apenas acender. Não será uma experiência que esqueceremos facilmente", assegura.