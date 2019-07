Ekaterina Karaglanova, a influencer russa encontrada morta em mala

Direito de imagem katti_loves_life/Instagram Image caption Ekaterina Karaglanova, que era médica, era uma personalidade popular das mídias sociais

Uma influencer do Instagram russa foi encontrada morta em uma mala em seu apartamento alugado em Moscou, segundo a polícia.

Ekaterina Karaglanova, de 24 anos, foi descoberta na sexta-feira, depois que sua família suspeitou de algo já que não conseguiam contatá-la havia vários dias.

A polícia disse que suspeita que o ciúme tenha motivado a morte dela, que tinha mais de 85 mil seguidores no Instagram e havia se formado recentemente em Medicina.

Karaglanova tinha iniciado recentemente um novo relacionamento e planejava uma viagem para a Holanda para comemorar seu aniversário em 30 de julho, segundo o diário russo Moskovsky Komsomolets (MK).

Sem conseguir falar com ela nos dias que antecederam sua viagem, seus pais procuraram o dono do apartamento em que Karaglanova morava e solicitaram acesso. Lá encontraram uma mala com seu corpo dentro no corredor. Seu pai chegou a chamar uma ambulância, mas ela já estava morta, com a garganta cortada.

Direito de imagem katti_loves_life/Instagram Image caption Ela postava regularmente fotos de si mesma no Instagram. Seus seguidores comparavam sua aparência à da estrela de cinema Audrey Hepburn

A polícia disse que não havia provas de que qualquer luta tenha ocorrido no apartamento, e nenhuma arma foi encontrada no local, informou o Moskovsky Komsomolets.

Os agentes acrescentaram que as imagens da câmera de segurança mostraram um ex-namorado de Karaglanova visitando sua casa nos dias próximos ao seu desaparecimento. Mas nenhum suspeito foi preso até agora.

Ela postava regularmente fotos de si mesma no Instagram. Seus seguidores comparavam sua aparência à da estrela de cinema Audrey Hepburn (1929-93).

No post abaixo, de março, ela escreveu sobre seus planos de redecorar seu apartamento, sobre viagens ao exterior e "outra atividade importante que estou planejando, sobre a qual não vou falar agora".

Também postava fotos de suas viagens por todo o continente europeu.

Em seu último post, que mostrava uma foto tirada na ilha grega de Corfu, ela escreveu que gostava de "viajar com frequência, mas não gasto mais de 3 a 5 dias em cada país".

Além de sua conta no Instagram, Karaglanov também mantinha um popular blog de viagens, que contava com milhares de assinantes.

