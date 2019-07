A blogueira chinesa cujo 'segredo da beleza' foi descoberto em transmissão ao vivo

Direito de imagem Douyu Image caption Blogueira usava um filtro para parecer mais jovem em suas 'lives'

Ela se apresentava como "Sua Alteza Qiao Biluo" e se mostrava como uma jovem bonita e sedutora em suas aparições na internet.

Mas um problema na aplicação do filtro que modificava seu rosto revelou que a famosa blogueira chinesa era, na verdade, uma mulher de meia-idade.

O incidente teve grande repercussão nas redes sociais, gerando um acalorado debate sobre ética e os padrões de beleza na internet.

'Deusa linda'

Aparentemente, a blogueira, que se gabava de ter inicialmente mais de 100 mil seguidores na rede social chinesa Douyu, usava um filtro no rosto durante suas aparições ao vivo, sendo reconhecida pelos fãs por sua "voz doce e calmante".

Segundo o jornal chinês Global Times, ela era "adorada" como uma "deusa linda" e chegou, inclusive, a receber doações de alguns dos seus seguidores mais fiéis.

O "acidente" que manchou sua carreira ocorreu no dia 25 de julho, de acordo com a plataforma de vídeos ao vivo Lychee News, durante uma transmissão conjunta com a usuária Qingzi na plataforma Douyu.

Na ocasião, fãs pediram a Qiao Biluo para remover os filtros e mostrar o rosto, mas ela disse que só o faria se recebesse "presentes", e citou um valor próximo de US$ 12 mil.

Direito de imagem Getty Images Image caption O incidente com a blogueira teve grande repercussão nas redes sociais chinesas

Seus seguidores começaram, então, a enviar doações - a mais alta teria sido de quase US$ 5.900.

No entanto, durante o processo, o filtro usado pela blogueira parou de funcionar - sem que ela tenha tomado a iniciativa de desativá-lo - e seu rosto real ficou visível para os espectadores.

Segundo a imprensa, ela se deu conta do problema quando as pessoas que estavam inscritas em sua sala VIP começaram a se desconectar em massa.

Muitos seguidores antigos, especialmente homens, pararam de segui-la e cancelaram as doações após ver sua verdadeira aparência.

Desde o incidente, Qiao Biluo suspendeu suas contas em redes sociais, e usuários iniciaram um grande debate sobre o ocorrido.

Alguns usuários elogiaram a engenhosidade dela para conseguir dinheiro dos seguidores. Outros questionaram a inteligência dos homens que deram dinheiro a ela.

Outros pediram, por sua vez, às pessoas para não julgá-la pela aparência, observando que sua popularidade vinha da voz.

Transmissões ao vivo

Direito de imagem Getty Images Image caption A rede social Weibo é uma das mais populares na China

Nas redes sociais chinesas, mais de 600 milhões de pessoas visualizaram publicações que vinham acompanhadas de uma hashtag que pode ser traduzida como: "blogueira é vítima de falha que mostra sua cara de velha".

O governo chinês é cauteloso quanto à crescente popularidade das transmissões ao vivo na internet.

Os meios de comunicação são muito controlados na China e, com exceção da cobertura de notícias de última hora, as imagens na televisão passam por um processo de aprovação antes de serem transmitidas.

Expressar opiniões nas transmissões de redes sociais pode levar a uma forte reação das autoridades se o conteúdo for considerado politicamente sensível ou contra a retórica do governo. É preciso tomar cuidado também para não serem vistos como "vulgares".

Como consequência, muitos usuários simplesmente cantam karaokê em seus quartos ou aparecem comendo por horas.

É uma indústria altamente lucrativa, repleta de usuárias do sexo feminino que fazem o possível para se destacar.

E Qiao Biluo foi bem-sucedida neste quesito porque, apesar de ter parado suas transmissões ao vivo após o incidente, seu perfil na plataforma Douyu agora conta com 650 mil seguidores, muito mais do que os 100 mil iniciais.

