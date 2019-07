A criança de três anos que sobreviveu a uma queda de seis andares

Uma criança de três anos caiu de seis andares de um prédio na China e sobreviveu.

O garoto estava sozinho em casa, na cidade de Chongqing, no sudoeste do país, e foi para a varanda.

“Eu olhei para cima e vi uma criancinha balançando lá de cima”, diz Zhu Yanhui, uma funcionária do condomínio.

“Minha primeira reação foi procurar algo para segurá-lo. Eu não teria como pegá-lo só com minhas mãos.”

Escolheu um cobertor largo. Ela e outros moradores do condomínio ficaram com o cobertor estendido na parte de baixo do prédio.

O garoto caiu bem no meio e um morador foi correndo levá-lo para o hospital. Ele não teve ferimentos.

