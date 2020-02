Como digo que preciso ir ao banheiro? As simples dificuldades de se aprender um novo idioma

Direito de imagem Getty Images Image caption Como você pediria para ir ao banheiro no Reino Unido? E nos Estados Unidos?

Apesar de abrir as portas para novas oportunidades de trabalho e possibilitar incríveis experiências socioculturais, dominar uma outra língua nem sempre é tarefa fácil.

Muitas vezes exige um grande esforço não só para assimilar um vocabulário desconhecido, como também para aperfeiçoar a pronúncia de fonemas estranhos que pouco ou nunca utilizamos em nosso próprio idioma.

Mas há quem diga que a maior dificuldade mesmo é aprender e usar de modo adequado as expressões usadas no dia a dia, as nuances do idioma estrangeiro.

Sem elas, coisas simples e cotidianas podem representar uma barreira grande e até constrangedora.

Por exemplo, pedir para ir ao banheiro é algo extremamente fácil em nossa língua nativa, mas pode ser muito complicado em outro idioma.

Imagine se você não domina o inglês e está no Reino Unido, nos Estados Unidos ou em um outro país de língua inglesa. Como vai se virar quando estiver precisando muito ir ao banheiro?

A BBC News Brasil preparou um vídeo que explica as diferentes maneiras de se pedir para ir ao banheiro em inglês.

Em primeiro lugar, uma lista com a terminologia básica, usada para cada peça de banheiro.

Inglês Britânico Português Inglês Americano Basin or sink Pia Sink Shower hat Chuveiro Shower Cap Tap Torneira Tap or faucet Toilet or loo Privada Toilet or commode or the John Bath Banheira Bath

A estrutura das frases que podem ser utilizadas para se perguntar pelo banheiro é simples, tanto no inglês britânico quanto no americano.

May I use the ..., please?

Eu poderia usar o ..., por favor?

Where is the ..,, please? Onde é o ..., por favor?

Would you be able to show me the ..., please?

Could you please show me the way to the ...,?

Você poderia me indicar o caminho para o ..., por favor?

Lembrete: Principalmente na Inglaterra, onde o uso do por favor é abundante, torna-se quase que essencial colocar o please (por favor) em nossas frases. Algo pequeno, porém importante, pois demostra respeito a quem está lhe ajudando.

Direito de imagem Getty Images Image caption Algumas coisas não precisam de tradução. Esses sinais, por exemplo, são universais

No inglês britânico, existem várias opções:

May I use/ where is/ would you be able to show me the ..., please?

Toilet - termo usado com mais frequência no Reino Unido. O equivalente ao restroom para os americanos;

- termo usado com mais frequência no Reino Unido. O equivalente ao para os americanos; Loo - termo informal e só será reconhecido por pessoas que estão acostumadas com as gírias da Inglaterra;

- termo informal e só será reconhecido por pessoas que estão acostumadas com as gírias da Inglaterra; Ladie s' room (Ladies') - termo relativamente formal, utilizado quando alguém quer saber onde é o banheiro feminino;

- termo relativamente formal, utilizado quando alguém quer saber onde é o banheiro feminino; Gentlemen's room (Gents') - semelhante ao ladies' room , esse termo é relativamente formal e utilizado quando alguém procura pelo banheiro masculino;

- semelhante ao , esse termo é relativamente formal e utilizado quando alguém procura pelo banheiro masculino; Bathroom - literalmente traduzido como "sala de banho", utilizado quando você está na casa de alguém, já que além da privada e da pia contém as demais facilidades como banheira e/ou chuveiro.

Já no inglês americano, as opções são:

May I use/ where is/ would you be able to show me the ..., please?

Washroom - semelhante a bathroom , esse termo é utilizado quando alguém pede permissão para usar o banheiro na casa de alguém;

- semelhante a , esse termo é utilizado quando alguém pede permissão para usar o banheiro na casa de alguém; Restroom - termo usado com mais frequência nos Estados Unidos. O equivalente ao toilet para os britânicos.

Vale lembrar que se você estiver falando com um americano e perguntar pelo toilet ele poderá pensar que você se refere à privada e isso pode causar constrangimento ou levar a uma reposta errada.

Já os britânicos usam a palavra toilet com frequência para se referir ao banheiro, mas ela é pode ser vista nos Estados Unidos como uma forma grosseira de expressão.

Algo que os dois têm em comum é a abreviação WC, que pode ser vista na imagem acima. Esse termo é universal, significa Water Closet e indica onde o banheiro estará.

