Por que cientistas especialistas em clima defendem mudança global de dieta

Especialistas em clima alertam para um novo aspecto do aquecimento global: e não tem nada a ver com carros, fábricas ou usinas de energia, mas com a nossa alimentação.

Eles dizem que temos que rever a nossa dieta, já que o que comemos não afeta só a nossa própria saúde, mas a do planeta também.

Exemplo: a pecuária e o plantio de arroz respondem por cerca de metade do metano liberado na atmosfera, o que contribui muito para o aquecimento global.

Os bovinos produzem metano em seu aparelho digestivo e o liberam em seus arrotos e flatulência. Já o cultivo de arroz irrigado por inundação cria um ambiente perfeito para bactérias que produzem metano.

Cientistas da ONU defendem uma mudança na dieta do mundo. Como seria?

Eles recomendam comer menos carne e mais laticínios, e comer mais leguminosas, grãos (menos trigo e arroz), legumes e verduras.