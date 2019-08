Por que a dieta promovida por Beyoncé pode não ser tão saudável assim

Direito de imagem Getty Images Image caption Beyoncé e Borges lançaram juntos o programa 22 Days Nutrition Meal Planner, uma plataforma com refeitas e dicas para planejar as refeições

A cantora americana Beyoncé perdeu 29 kg após a gravidez dos gêmeos Rumi e Sir. Foram 44 dias de uma dieta rigorosa, baseada em vegetais, frutas, sementes e livre de alimentos processados.

O "guru" da estrela foi Marco Borges, fisiologista do exercício e autor de The 22-Day Revolution. Lançado em 2015, o livro defende uma dieta estritamente baseada em plantas e seus derivados - "plant-based diet", como foi batizada em inglês.

Borges aparece em um vídeo divulgado em meados de julho na página do YouTube da cantora e intitulado 22 Days Nutrition. O material com dois minutos e meio intercala a voz do especialista e relatos da cantora sobre a dificuldade de perder peso depois do nascimento dos filhos.

Mas a Associação Britânica para Nutrição e Medicina do Estilo de Vida (Bant, na sigla em inglês), entretanto, a dieta promovida pelo ícone pop "pode ser perigosa".

Ao programa da BBC Victoria Derbyshire, o nutricionista Daniel O'Shaughnessy afirmou que ela poderia provocar "deficiências nutricionais".

'Estou com fome'

Beyoncé e Borges lançaram juntos o programa 22 Days Nutrition Meal Planner, uma plataforma com receitas e dicas para planejar as refeições. Um dos programas se chama "Beyoncé's Kitchen", para aqueles que quiserem seguir os passos da cantora em sua preparação para o Festival Coachella no ano passado.

A cena inicial do vídeo promocional mostra Beyoncé subindo em uma balança no primeiro dia de ensaios para o festival. "O pior pesadelo de qualquer mulher", afirma a cantora.

No documentário Homecoming, da Netflix, ela comenta sobre a dieta e diz que, para atingir seus objetivos, havia cortado pão, carboidrato, açúcar, carne, peixe, álcool... "Estou com fome", diz.

'Sanduíche vegetariano'

Beyoncé seguiu o programa por 44 dias, orientada por Borges, a quem ela descreve como "amigo, personal trainer, fisiologista do exercício e autor best-seller baseado em Nova York".

O'Shaughnessy questiona o valor nutricional de algumas das receitas - o sanduíche vegetariano que deveria conter 36g de proteína, por exemplo, na verdade só tem 24g.

O smoothie verde, por sua vez, leva oito colheres de açúcar.

O sistema público de saúde britânico, o NHS, recomenda o consumo de 2.500 calorias por dia para os homens e 2.000 para mulheres. O valor calórico médio diário da dieta, entretanto, é de 1.400 calorias.

"Esse é um nível baixo para quem quer que seja. A pessoa vai se sentir cansada - mais ainda quando aliar esse tipo de alimentação com o exercício físico", afirmou o fisiologista O'Shaughnessy.

"Pode ser perigoso para uma pessoa sem acompanhamento adequado, sem a equipe de nutricionistas e personal trainers que a Beyoncé tem."

Excluir qualquer produto de origem animal sem alertar para a necessidade de suplementação de nutrientes essenciais, como a vitamina B12 ou ferro, por exemplo, também é uma questão problemática, acrescenta o fisiologista.

Direito de imagem ROBYN BECK/AFP/Getty Image caption Beyonce, que seguiu a dieta por 44 dias, emagreceu 29 kg

'Facilmente influenciáveis'

O especialista defende que as celebridades deveriam, por outro lado, encorajar as mulheres a se sentirem confortáveis com o próprio corpo.

"A Beyoncé está vendendo um sonho", ressalta O'Shaughnessy. "Isso é preocupante porque muitos de seus fãs são adolescentes facilmente influenciáveis. E ela atinge milhões de pessoas."

Procurada, a cantora não retornou os pedidos de entrevista do programa Victoria Derbyshire.

Borges, por sua vez, declarou que "Beyoncé seguiu uma combinação de uma dieta baseada em plantas e exercícios diários de forma disciplinada, com trabalho duro, para atingir seus objetivos profissionais para a apresentação no Coachella".

"Ela atingiu seus objetivos e conseguiu dar 100% de si em uma performance que não exige nada menos que isso." Ainda segundo Borges, Beyoncé "continua consciente da importância de uma alimentação balanceada e da prática regular de exercícios como parte de uma vida feliz e saudável".

