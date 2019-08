Tufão Lekima deixa 49 mortos e dezenas de desaparecidos na China

A China ainda se recupera da passagem do tufão Lekima que chegou do mar, no sábado, ao leste do país.

Pelo menos 49 pessoas morreram e dezenas seguem desaparecidas. O poderoso tufão também provocou o deslocamento de um milhão de pessoas no leste do país.

Imagens mostram construções sendo levadas e pessoas resgatadas das enchentes e dos deslizamentos provocados pelo tufão.

Ventos de até 190 km/h e ondas de vários metros de altura abalaram a costa durante as primeiras horas com a chegada do tufão na província de Zhejiang, sul de Xangai, no fim de semana.

Autoridades chinesas estimam que o Lekima provocou danos avaliados em US$ 3,5 bilhão, o equivalente a R$ 14 bi.