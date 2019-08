A Sociedade Real Meteorológica Britânica (RmetS, na sigla em inglês) apresentou ao público as fotos finalistas de seu concurso de Fotógrafo do Ano no Clima, que traz imagens surpreendentes de fenômenos climáticos ao redor do mundo. A foto acima, de Elena Salvai, chama-se 'O Poder do Relâmpago'