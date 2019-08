'Sobrevivemos': colapso de geleira surpreende praticantes de caiaque no Alasca

O colapso de uma geleira pode ser perigoso, e dois praticantes de caiaque escaparam quase ilesos de um.

Eles estavam nas embarcações próximos da geleira Spencer, no Alasca (EUA), quando um grande bloco de se desprendeu.

O incidente lançou um jato de água e pedaços de gelo em sua direção, junto com uma grande onda que virou seus caiaques.

Eles registraram tudo em vídeo. “Meu Deus. Tenho sorte de estar vivo agora”, disse Andrew Hooper, um dos praticantes de caiaque, que estava ali junto com seu amigo Josh.

Eles foram atingidos por alguns pedaços de gelo, o que deixou alguns ferimentos, e ficaram encharcados.

“Por sorte, acabou tudo bem, então, sem arrependimentos”, disse Hooper.

"O que começou como uma pacífica exploração de uma geleira rapidamente se transformou no maior fluxo de adrenalina de nossas vidas", escreveu mais tarde Hooper no Instagram. "Estamos gratos por termos sobrevivido e totalmente impressionados com o poder da natureza, tendo testemunhado esse enorme desmembramento da geleira Spencer."