A penetra suspeita de invadir casamentos para furtar presentes dos noivos

A polícia acredita que a suspeita tenha participado de pelo menos cinco casamentos desde dezembro do ano passado

A polícia do Texas, nos Estados Unidos, está à procura de uma mulher suspeita de furtar presentes de várias festas de casamento no sul do Estado.

Ela teria ido, sem ser convidada, a pelo menos cinco cerimônias desde dezembro do ano passado - quatro no condado de Comal e uma no condado de Kendall. E é possível que a suspeita não estivesse sozinha nos furtos.

A organização local sem fins lucrativos Comal County Crime Stoppers, de denúncias anônimas, está oferecendo uma recompensa de até US$ 4.000 (cerca de R$ 16 mil) por informações que levem à sua prisão.

"Não vamos permitir que ela estrague o dia especial de mais ninguém, vamos levar essa 'penetra' à Justiça", diz o comunicado publicado na segunda-feira (12) pela organização no Facebook.

A polícia do condado de Comal, que está investigando o caso desde dezembro, divulgou imagens de uma das suspeitas gravadas por câmeras de segurança.

"É ardiloso comparecer a um casamento (sem ser convidado) e ninguém perceber", afirmou Scott Frakes, delegado adjunto de Comal, ao canal Fox de San Antonio, no Texas. Segundo ele, dois casamentos foram alvo de furtos no mesmo dia, com poucas horas de diferença.

"Temos uma suspeita, que está usando os vales-presente, mas isso não significa necessariamente que foi ela quem roubou."

A 'penetra' consegue passar despercebida entre a família e os amigos do casal

'Sensação devastadora'

A New Braunfels Wedding Chamber, entidade que reúne fornecedores da indústria de casamento, afirmou à rede de televisão CBS, parceira da BBC nos EUA, ter reconhecido a suspeita apontada pela polícia e uma outra pessoa que aparecia com ela nas imagens.

"Fizemos muitos eventos de portas abertas durante o verão e vimos as duas circulando pelas barraquinhas", disse Rhonda Hollon, presidente da organização.

Um dos casais que foi vítima da "ladra de casamentos" contou à rede NBC que tomou conhecimento do furto durante a lua de mel.

Brittany Flores diz que recebeu um telefonema da mãe, perguntando se ela ou o marido, Andy, tinham retirado todos os vales da mesa de presentes. "Foi uma sensação devastadora."

Ela e o marido estimam que foram roubados milhares de dólares - entre dinheiro em espécie, cheques e vales-presente.

O casal tem esperança, no entanto, de que a polícia encontre a culpada.

"Não vamos permitir que essa penetra de casamentos, seja lá como se chama, roube nosso dia", afirmou Flores. "Ela não pode roubar nosso amor."

