Vampirismo: a doença fatal que matou centenas de pessoas

Direito de imagem Getty Images Image caption O vampirismo se tornou uma questão grave de saúde no século 18

O que é vampirismo? Pela definição do dicionário, é "a conduta de alguém que age como um vampiro".

No imaginário popular, pode significar ressuscitar dos mortos para vagar à noite com uma capa preta, usando os caninos longos e afiados para morder o pescoço de vítimas e sugar seu sangue.

Atualmente, os vampiros são encontrados apenas em livros, filmes e séries de televisão.

Mas, quando o termo apareceu pela primeira vez, o cenário era bem diferente.

A origem do termo

Os vampiros sugiram no início do século 18 na fronteira da Áustria com a Hungria.

Embora desde os tempos mais remotos, divindades, bruxas, fantasmas e outras variedades de demônios que sugavam o sangue humano tenham feito parte do imaginário de quase todas as culturas, várias fontes afirmam que a palavra "vampiro" foi escrita pela primeira vez em 1725, no relatório de um médico do exército do Sacro Império Romano-Germânico.

Direito de imagem Getty Images Image caption O príncipe Eugênio de Saboia (1663-1736) é considerado o general mais importante da sua era

Após a vitória contra o Império Otomano em Petrovaradin (1716) e o Cerco de Belgrado (1717), que levaram à assinatura do Tratado de Passarowitz, a Áustria anexou grandes extensões da Sérvia ao seu território.

E, ao chegar às terras dos povos eslavos, os austríacos se depararam com relatos sobre essas estranhas criaturas, das quais nunca tinham ouvido falar antes.

O relatório

Em um período de oito dias, nove pessoas morreram subitamente na cidade de Kisilova, após terem recebido supostamente a visita noturna de um homem chamado Petar Blagojević, que teria mordido as vítimas e chupado seu sangue.

O problema é que Blagojević estava morto e havia sido enterrado 10 semanas antes.

Os moradores pediram permissão então para exumar seu corpo e, no papel de nova autoridade local, o superintendente austríaco Frombold acompanhou o procedimento.

Direito de imagem Getty Images Image caption O ritual para matar vampiros previa cravar uma estaca no peito e queimar o corpo

No relatório que enviou para Viena – o mesmo em que escreveu a palavra "vampiro" –, ele descreveu o que viu:

"O rosto, as mãos e os pés, e todo o corpo estavam tão bem constituídos, que não poderiam ter estado mais completos em sua vida. Com espanto, vi um pouco de sangue fresco em sua boca, que – de acordo com os relatos – havia sido sugado das pessoas mortas por ele... assim, ao ser perfurado, um monte de sangue, completamente fresco, também jorrou de seus ouvidos e boca, e aconteceram outras manifestações que não descrevo por respeito."

Como era costume na região, eles cravaram uma estaca no coração do cadáver e cremaram o corpo.

Uma 'epidemia'

Um jornal em Viena publicou a notícia, e o fenômeno se espalhou pela região.

Em poucos anos, o vampirismo parecia ter se tornado uma epidemia na Europa Oriental.

Direito de imagem Getty Images Image caption Muita gente achava que o governo precisava tomar uma atitude em relação à suposta epidemia

O imperador enviou equipes de cirurgiões militares para realizar autópsias e investigar o que estava acontecendo. Esses especialistas constataram, por sua vez, que os casos eram notavelmente consistentes.

Pesquisadores da área médica publicaram dezenas de artigos e livros sobre o assunto.

O vampirismo se tornou então uma condição reconhecida, testemunhada por um grande número de pessoas, que apresentava sinais e sintomas característicos, como cadáveres com sangue fresco correndo em suas veias e vísceras; sangue ao redor da boca, "por ter se alimentado"; pele rosada; corpos volumosos, etc.

Tema quente

Ironicamente, o vampiro ocidental surgiu em plena Era da Razão.

O século 18, conhecido como "Século das Luzes", foi palco do Iluminismo, movimento que pregava o uso da luz da razão contra as trevas da ignorância.

Neste contexto, os vampiros eram um tema que despertava calorosos debates na Europa.

Teólogos argumentavam que os vampiros eram seres físicos que demonstravam a existência de uma vida após a morte.

Filósofos, por outro lado, se preocupavam com o fato de que as evidências disseminadas sustentando a existência de vampiros lançassem dúvidas sobre o valor do testemunho e de testemunhas oculares.

Direito de imagem Getty Images Image caption 'O quê?! Em pleno século 18 existem vampiros?', questionou Voltaire

Até mesmo o filósofo francês Voltaire se manifestou sobre o assunto, quando em 1764, questionou:

"O quê?! Em pleno século 18 existem vampiros?

"São cadáveres que deixam seus túmulos à noite para chupar o sangue dos vivos, seja em suas gargantas ou seus estômagos, e depois retornam aos seus cemitérios."

"Enquanto as vítimas empalidecem e são consumidas, os cadáveres que sugam o sangue ganham peso, ficam rosados e desfrutam de um excelente apetite."

"É na Polônia, na Hungria, na Silésia, na Morávia, na Áustria e na Lorena que os mortos se divertem tanto."

"Nunca ouvimos uma palavra sobre vampiros em Londres, nem sequer em Paris."

"Admito que nas duas cidades há corretores da bolsa e homens de negócios que sugam o sangue das pessoas em plena luz do dia; mas, embora corrompidas, não estão mortas. Esses verdadeiros vampiros não vivem em cemitérios, mas em palácios."

O que estava acontecendo?

Mas como explicar a epidemia de uma doença mortal que não existe?

Alguns pesquisadores atribuem o fenômeno a grandes traumas e decepções, outros à alimentação, ao uso acidental de drogas que causam alucinações e a doenças altamente contagiosas.

Outras teorias fazem referência à presença de substâncias químicas incomuns na terra que afetavam a decomposição dos corpos.

De fato, a origem de algumas características descritas pelos médicos legistas da época poderia ser precisamente a decomposição.

Direito de imagem Getty Images Image caption Depois da suposta 'epidemia', vampiros invadiram a literatura

É importante lembrar que, no passado, não era comum observar o processo de putrefação dos corpos, uma vez que eram fonte de contaminação.

Hoje sabemos que o rigor mortis (rigidez cadavérica) passa, por isso a flexibilidade de muitos "vampiros" surpreendia a quem os desenterrava.

Em alguns cadáveres, o sangue coagula, mas se liquefaz novamente. Os gases no abdômen aumentam a pressão à medida que o estado de putrefação avança, forçando os pulmões para cima e, algumas vezes, expulsando o tecido em decomposição da boca e das narinas.

O inchaço provocado pelos gases bacterianos após a morte explica por que os corpos parecem roliços e saudáveis, e também os "gemidos sonoros" que alguns mortos soltavam quando as estacas eram encravadas em seu coração ou estômago.

O vampiro aristocrata

Direito de imagem Getty Images Image caption Bram Stoker nos brindou com 'Drácula', um vampiro mais sofisticado

Um século depois, um médico inglês chamado John Polidori escreveu o primeiro romance sobre vampiros em inglês. Ele transformou o vampiro em um aristocrata, abrindo caminho para o clássico de Bram Stoker, Drácula, publicado 78 anos depois.

A imagem da criatura elegante que povoa hoje em dia o imaginário popular se deve a Polidori, Stoker e a dezenas de contos sobre vampiros vitorianos.

Mas vale lembrar que o tema foi analisado pela primeira vez por médicos, políticos e filósofos.

