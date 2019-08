Mulher encontra colmeia gigante com 50 kg de mel escondida em casa

O que você faria se achasse uma colmeia gigantesca no teto da sua casa?

Na Austrália, uma mulher encontrou. Mas não pareceu se preocupar muito com as novas moradoras, segundo Paul Wood, especialista em abelhas do Brisbane Backyard Bees.

Wood explica que as abelhas se reúnem todas as primaveras para se reproduzirem. "Se não encontram uma cavidade natural nas árvores, vão para buracos nas paredes ou nos tetos da casa."

Em 10 meses, as abelhas construíram um impressionante favo, com 50 kg de mel, e aumentaram em número para 50 mil ou 60 mil.

Apesar da falta de preocupação da dona da residência, os insetos ganharam um novo lar, no jardim de Paul.

