Mistura errada de remédios faz crianças desenvolverem 'síndrome de lobisomem' na Espanha

Direito de imagem Science Photo Library Image caption As crianças afetadas devem se recuperar dentro de algumas semanas, segundo médicos

Várias crianças na Espanha registraram um crescimento anormal de cabelos depois de receber medicação incorreta, segundo autoridades locais. O crescimento anormal lembra a "síndrome de lobisomem", ou hipertricose.

Dezessete casos foram relatados nas regiões de Cantábria, Valência e Granada.

As crianças desenvolveram os sintomas após receberem remédios para uma doença estomacal. A mistura incluía um medicamento usado para tratar calvície, disseram autoridades reguladoras.

"A testa, as bochechas, os braços, as pernas e as mãos do meu filho estavam cobertas de pêlos ... foi muito assustador", disse uma mãe.

Uma investigação da agência reguladora de saúde espanhola, a Aemps, atribuiu o problema a uma fórmula receitada aos pais para tratar o refluxo gastroesofágico - um problema muscular que provoca refluxo ácido do estômago - em seus filhos pequenos.

Um medicamento que deveria conter omeprazol (um remédio para enjoo) na verdade continha minoxidil, um princípio ativo que estimula o crescimento do cabelo, disseram os reguladores.

Um relatório publicado no site da Aemps disse que o remédio foi distribuído por uma empresa farmacêutica na região de Málaga, na Espanha.

Os primeiros casos foram relatados em julho deste ano, e o produto foi retirado do mercado.

Nesta quarta-feira (28), o Ministério da Saúde da Espanha disse que um lote da fórmula de tratamento do cabelo havia sido rotulado incorretamente e se misturou com a medicação para o estômago devido a um "erro interno".

O centro de distribuição da empresa farmacêutica permanece fechado enquanto a investigação continua.

Espera-se que os sintomas das crianças melhorem dentro de algumas semanas à medida que o excesso de cabelo caia, disseram os pais.

'Pare de dar este remédio a ela'

Falando ao jornal espanhol El Mundo, uma jovem mãe, identificada apenas como Amaya, disse que entrou em pânico quando sua filha de 22 meses "começou a ver o cabelo crescer" no início deste ano.

Amaya imediatamente contatou um pediatra e explicou que ela estava dando à filha um xarope - supostamente de omeprazol - para um problema no estômago.

O pediatra, então, disse a ela para parar de dar o medicamento, mas "manter a embalagem na geladeira" para que pudesse ser coletada e analisada. Mais tarde, os investigadores confirmaram que o xarope continha minoxidil.

Outra criança, o menino Uriel, tinha apenas seis meses de idade quando cabelo espesso começou a crescer por todo o seu corpo, desenvolvendo "uma sobrancelha de adulto", disse a mãe, Angela Selles, ao El País.

"Foi muito assustador porque não sabíamos o que estava acontecendo com ele", disse ela. Uriel estava usando o mesmo xarope na época.

Dar ao bebê minoxidil criou uma aparência de hipertricose, também conhecida como "síndrome do lobisomem". Trata-se de uma doença rara que causa crescimento excessivo de pelos espessos sobre o corpo, geralmente em lugares incomuns.

Dez bebês foram afetados na Cantábria, no norte da Espanha, quatro na região sul da Andaluzia e três em Valência, no leste, segundo relatos da imprensa local.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!