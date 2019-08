A casa projetada para pessoas com demência

Pesquisadores da Universidade de Loughborough, na Inglaterra, basearam-se em pesquisas científicas para projetar uma casa especialmente para pessoas com demência.

O vídeo mostra a casa que usa um modelo aberto para facilitar a locomoção.

Janelas abrem automaticamente quando fica muito calor, carpetes são mais claros porque os escuros são frequentemente confundidos com buracos e os interruptores ficam mais altos para ninguém esquecer onde estão.

Cores que contrastam também ajudam a relaxar e a ver mais claramente os objetos.

A casa também usa bastante a luz natural para ajudar a manter o ritmo cicardiano que costuma ficar bastante alterado em pessoas com demência.

Os especialistas acreditam que as adaptações podem ajudar a economizar com especialistas e a fazer as pessoas passarem mais tempo em casa.

