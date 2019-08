O ‘morcego-robô’ criado para explorar lugares pequenos e perigosos

O tamanho dos morcegos, aliado a sua agilidade e flexibilidade, permite a esses animais voar com velocidade e facilidade por meio de espaços pequenos.

Eles também são capazes de voar alto, obtendo uma vista aérea privilegiada.

Os cientistas se inspiraram nessas habilidades para construir um 'Bat Bot' (‘morcego-robô’ ), tipo de drone que pode ajudar a explorar lugares pequenos ou perigosos, como áreas de desastres e canteiros de obras.

Com 93 gramas, o ‘morcego-robô’ tem o potencial de ser mais silencioso e eficiente energeticamente do que a maior parte dos drones.

Conforme o vídeo mostra, as asas do robô são maleáveis e batem tentando reproduzir os principais movimentos do voo de um morcego.

