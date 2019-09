É o 'Homem de Ferro'? Inventor cruza canal com roupa turbinada

Um britânico aceitou o desafio de cruzar águas abertas vestindo um traje voador para entregar uma carta. A façanha foi concluída 85 anos após o fracasso de uma ideia parecida. Richard Browning seguiu os passos do alemão Gerhard Zucker, que lançou um foguete entregador de cartas para a Ilha de Wight, no sul da Inglaterra, em 1934. A distância do Hurst Castle, em Lymington, até Fort Albert, em Freshwater, é de 1,3 km. Foi o percurso mais longo que Richard já voou. Diferentemente da tentativa do alemão, desta vez deu tudo certo.

"Tudo correu exatamente como eu desejava e esperava. Quando lidamos com tecnologia desse tipo, nunca sabemos o que pode acontecer", explica.

"Mas foi ótimo", acrescenta.