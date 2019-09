Quem foi Alberto Bachelet, militar chileno criticado por Bolsonaro que foi morto pela ditadura Pinochet

Direito de imagem Arquivo Pessoal Image caption Michelle e o pai, Alberto, em passeio

Criticado pelo presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, nesta quarta-feira (04/09), o general de Brigada Aérea Alberto Bachelet - pai da ex-presidente chilena e atual Alta Comissária da ONU para Direitos Humanos, Michelle Bachelet - foi torturado e morreu na prisão após se opor ao golpe de Estado que levou Augusto Pinochet ao comando do Chile, na década de 1970.

Bolsonaro se referiu ao militar ao rebater um afirmação de Bachelet em relação ao Brasil. Em entrevista coletiva em Genebra, Bachelet disse que tem havido nos últimos meses no país "uma redução do espaço cívico e democrático, caracterizado por ataques contra defensores dos direitos humanos e restrições ao trabalho da sociedade civil".

O brasileiro retrucou no Twitter. "Michelle Bachelet, seguindo a linha do [presidente francês, Emmanuel] Macron em se intrometer nos assuntos internos e na soberania brasileira, investe contra o Brasil na agenda de direitos humanos (de bandidos), atacando nossos valorosos policiais civis e militares."

Bolsonaro prosseguiu. "(Ela) Diz ainda que o Brasil perde espaço democrático, mas se esquece que seu país só não é uma Cuba graças aos que tiveram a coragem de dar um basta à esquerda em 1973, entre esses comunistas o seu pai brigadeiro à epoca."

Direito de imagem Museu de la Memória (Argentina) Image caption Alberto Bachelet foi torturado por militares que haviam sido seus subalternos

O golpe militar que levou Pinochet ao poder no Chile abriu o caminho para a perseguição de milhares de políticos, militares e ativistas vistos como esquerdistas.

Durante o governo Pinochet (1973-1990), milhares de pessoas foram mortas por agentes do Estado e dezenas de milhares foram torturadas. Pinochet morreu em 2006 enquanto respondia a três processos judiciais por acusações sobre violações de direitos humanos em seu governo e sonegação de impostos.

Ele chegou a ser preso no fim da vida no Reino Unido, para onde fugiu em meio às acusações que sofria no Chile.

Crítico ao golpe de Estado

O projeto Memória Viva, que lista vítimas do regime Pinochet para "lutar contra a impunidade no Chile", diz que Alberto Bachelet foi morto aos 51 anos em março de 1974 na capital chilena, Santiago.

Ele era casado e tinha três filhos - entre os quais, Michelle.

Alberto foi secretário da Direção Nacional de Abastecimento e Comercialização e ocupava a Direção de Contabilidade da Força Aérea do Chile no momento de sua detenção.

Ele era contrário ao golpe que derrubou o presidente eleito Salvador Allende e levou Pinochet ao poder - motivo pelo qual teria sido perseguido pela nova gestão.

Segundo o Memória Viva, Alberto morreu em 12 de março de 1974 na Prisão Pública de Santiago após ter sofrido torturas e maus tratos enquanto esteve detido.

Ele já havia sido preso e solto em 1973. No dia 14 de setembro daquele ano, porém, foi preso outra vez, levado à Academia de Guerra da Força Aérea e, posteriormente, a um hospital militar.

"Durante esse período, foi vítima de torturas, as quais foram infligidas pelos que à época eram seus subalternos", diz o texto.

Alberto foi mantido encapuzado por longos períodos, golpeado e teve objetos pontiagudos enfiados sob suas unhas. Em outubro, foi posto em prisão domicilar e viu suas doenças coronárias se agravarem.

Em 18 de dezembro, foi preso novamente e levado à Prisão Pública de Santiago. "Durante esse período, recebeu novamente torturas e constrangimentos", segundo o Memória Viva. Alberto morreu em decorrência de um infarto.

Segundo o Memória Viva, os captores do general sabiam de suas doenças cardíacas, mas se recusaram a permitir que fossem tratadas.

Após a redemocratização do Chile, dois coronéis acusados de torturar Alberto Bachelet e outras dezenas de oficiais críticos a Pinochet foram presos, mas libertados após pagamento de fiança.

Em 2011, a Justiça determinou a abertura de uma investigação pela morte de Alberto. Três anos depois, os coronéis Ramón Cáceres Jorquera e Edgard Ceballos Johns foram condenados por sua atuação no caso.

Jorquera foi levado à prisão para cumprir pena de três anos e um dia, enquanto Johns obteve permissão para seguir em liberdade devido a seu delicado estado de saúde mental após sofrer um AVC.

Durante o processo judicial, legistas afirmaram que o infarto sofrido por Alberto tinha relação direta com as torturas sofridas por ele na prisão.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!