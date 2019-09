Direito de imagem Getty Images Image caption Existem aplicativos que você usa o dia todo? Talvez esta ferramenta o ajude

Você é uma das pessoas que rapidamente fica presa no YouTube assistindo a um vídeo atrás de outro no seu telefone? Ou você sente que rapidamente se distrai com o que está fazendo para ver o Facebook em seu smartphone?

Nesse caso, o novo sistema operacional do Google, o Android 10 (anteriormente chamado Android Q), terá uma ferramenta que pode ajudá-lo.

Pode cair bem caso você precise se concentrar em uma tarefa ou simplesmente deseje controlar seu vício em determinados aplicativos.

Chama-se Focus Mode (ou, em uma tradução livre, "modo sem distrações") e sua função é, como sugere o nome, desativar os aplicativos que mais o distraem.

Como funciona?

Direito de imagem Getty Images Image caption Você se distrai facilmente com os aplicativos do seu telefone?

Basicamente, o que o Focus Mode faz é aplicar um timer que impede o acesso a determinados aplicativos temporariamente, o que ajuda você a manter o foco em outros assuntos.

Quando o Focus Mode está ativado, os aplicativos não podem ser usados ​​e, portanto, suas notificações não chegam. Se um aplicativo estiver desativado, o ícone aparecerá em cinza, com a ideia de tornar a tela menos atraente; isto é, menos suscetível à distração.

Você pode escolher quais aplicativos deseja desativar temporariamente e também quando quer ativá-los novamente.

O "modo sem distrações" estará disponível no aplicativo Digital Wellbeing (bem-estar digital) do Google, que fornece informações sobre quanto tempo você usa seu dispositivo e quanto tempo dedica a cada um dos aplicativos que instalou.

Se você ainda não possui o Android 10, pode instalar uma versão beta do aplicativo.

Quando um de seus aplicativos é desativado, quando você tenta abri-lo, uma caixa será exibida, informando que o "Focus Mode" está ativado.

Agora, se você é um usuário do Android, não terá mais uma desculpa para deixar de se distrair com os aplicativos do seu telefone.

