Direito de imagem Matthew Disney Image caption Veterano da marinha britânica escalou a montanha com aparelho de remo para arrecadar dinheiro para caridade

Um veterano da Marinha Real Britânica foi criticado por abandonar um aparelho de remo perto do cume do Mont Blanc, a montanha mais alta da Europa Ocidental.

Matthew Disney tentou escalar o monte carregando o equipamento, que pesa 26kg, no último dia 30 de agosto.

Mas quando chegou perto do topo, as condições climáticas estavam ruins demais para continuar levando o aparato.

Segundo ele, o objetivo era escalar até o cume da montanha e, em seguida, remar 4.810m, o equivalente à altura do monte, para angariar fundos em prol da causa dos veteranos.

O desafio inusitado, divulgado por ele nas redes sociais, era uma forma de chamar a atenção para a campanha, que visava arrecadar doações para duas instituições por meio da plataforma digital JustGiving.

Após chegar a um abrigo a 4.418m de altitude, a janela meteorológica que ele teria durou de sete a oito horas a menos do que o planejado, oferecendo uma visibilidade de apenas 50m.

"Falei com os outros e dei meia volta. A segurança é fundamental para mim. Ainda mais para as outras pessoas, pelo fato de eu estar carregando o aparelho de remo. Decidi que a segurança das pessoas era mais importante. E desci para guardar o equipamento no abrigo", contou.

Disney, que é nativo de Blackpool, na Inglaterra, chegou ao cume sem o aparelho, explicou, antes de contar ao gerente do abrigo sobre sua decisão. Ele argumentou que o abrigo era razoavelmente grande e o equipamento de remo não seria um empecilho.

'Restaurar a paz no Mont Blanc'

Direito de imagem Matthew Disney Image caption Disney diz que tem intenção de recuperar o equipamento no alto da montanha

Em carta pública, o prefeito de Saint-Gervais Les Bains, Jean-Marc Peillex, anunciou que enviaria a conta da remoção da máquina por helicóptero para a Embaixada Britânica em Paris. O custo estimado da operação seria de 1,8 mil euros (cerca de R$ 8,2 mil).

"Se os britânicos querem deixar a Europa, primeiro precisam liquidar suas dívidas", declarou.

O prefeito pediu ainda que o presidente francês, Emmanuel Macron, tome medidas contra indivíduos que abusam da montanha. Em junho, dois alpinistas suíços pousaram um pequeno avião a leste do cume e subiram até o topo caminhando.

Segundo ele, Macron deveria aprovar imediatamente uma lei para "punir aqueles que a infringirem e restaurar a paz no Mont Blanc".

De acordo com o jornal britânico The Guardian, as autoridades têm dificuldade de controlar o enorme fluxo de alpinistas dispostos a escalar a montanha, que atrai quase 25 mil montanhistas todo ano.

A alta rotatividade aumenta os riscos à segurança e o impacto ambiental.

No decorrer deste ano, pelo menos três alpinistas morreram na montanha.

"Com um nome como esse (Disney), você imagina que ele pensou que estava em um parque de diversões", teria acrescentado Peillex na carta, segundo o jornal britânico.

Após a reação do prefeito, Disney afirmou que o plano era levar o aparelho de volta e havia entrado em contato com o gerente do abrigo.

Ele contou que havia encontrado a equipe apropriada para coletar o equipamento, mas estava confiante que tinha as habilidades necessárias para descer com ele por conta própria.

"Estive nas montanhas mais altas de 13 países com o aparelho de remo. Aprecio a natureza e as montanhas como um todo. Não vou lá para zombar da montanha. Acho que o prefeito fez uma tempestade num copo d'água. Minha intenção era aumentar a conscientização sobre a causa dos veteranos."

Não é a primeira vez que um objeto bizarro é abandonado no topo de uma montanha:

- Em 2006, um piano foi encontrado a 200 metros do pico do Ben Nevis, a montanha mais alta do Reino Unido, na Escócia;

- Em 2011, um veículo 4x4 foi achado perto do topo do Monte Snowdon, a montanha mais alta do País de Gales;

- Em 2013, os restos de um polvo foram encontrados no Scafell Pike, pico mais alto da Inglaterra.

