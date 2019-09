'Duplo Dave', a rara cobra de duas cabeças achada nos EUA

Direito de imagem DAVID SCHNEIDER, HERPETOLOGICAL ASSOCIATES Image caption Cascavel rara de duas cabeças foi encontrada em floresta em Nova Jersey, nos Estados Unidos

Uma rara cascavel de duas cabeças foi encontrada em uma floresta no Estado americano de Nova Jersey.

O réptil, batizado de Double Dave, foi achado no mês passado por um grupo ambientalista.

Junto ao corpo, a cobra venenosa tem duas cabeças totalmente formadas, quatro olhos e duas línguas que funcionam de forma independente.

"Seria muito difícil para essa cobra sobreviver na natureza", disse o ambientalista Dave Schneider.

Ele disse que a cobra se enrijece quando tenta escapar, e teria sido presa fácil para os predadores.

Schneider, da Herpetological Associates (HA), consultoria especializada no estudo de répteis e anfíbios ameaçados e em risco de extinção, disse que ele e seu colega avistaram Double Dave no dia 25 de agosto de 2019 na área florestal de Pine Barrens.

Isso aconteceu quando eles estavam observando outra cascavel dando à luz.

Image caption As cobras de duas cabeças geralmente são formadas por um embrião que começa a se dividir em gêmeos idênticos, mas o processo se interrompe

As cobras de duas cabeças geralmente são formadas da mesma maneira que os gêmeos siameses: um embrião em desenvolvimento começa a se dividir em gêmeos idênticos - mas o processo se interrompe no meio do caminho.

Eles criaram o nome Double Dave porque Schneider e seu colega se chamam David.

Schneider disse à BBC que uma permissão especial foi obtida das autoridades estaduais para que o HA mantenha e estude a cobra rara.

"Nós cuidaremos disso", disse ele.

