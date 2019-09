Dieta vegetariana reduz risco de doenças do coração, mas aumenta risco de derrame, indica estudo

Direito de imagem Getty Images Image caption Adotar uma dieta variada é essencial, alertam especialistas

Uma dieta livre de carnes reduz o risco de doenças cardíacas, mas aumenta o risco de derrame.

É o que sugere um estudo publicado na revista científica British Medical Journal, que acompanhou 48 mil pessoas por até 18 anos.

A pesquisa mostra que veganos e vegetarianos apresentaram 10 casos a menos de doença coronariana, para cada 1 mil pessoas, em comparação com pessoas que comem carne.

Por outro lado, apresentaram três casos a mais de derrame, dentro da mesma proporção.

Especialistas em nutrição afirmam que, qualquer que seja o tipo de dieta adotado, o melhor para a saúde é consumir uma grande variedade de alimentos.

O que diz o estudo?

Ele analisa os dados do estudo EPIC-Oxford, um projeto amplo de pesquisa de longo prazo sobre alimentação e saúde.

Metade dos participantes, recrutados entre 1993 e 2001, eram consumidores de carne, pouco mais de 16 mil se consideravam vegetarianos ou veganos e 7,5 mil se declaravam "pescetarianos", seguidores de uma dieta "semivegetariana", que inclui peixes e outros frutos do mar.

Eles foram questionados sobre a dieta que adotavam quando ingressaram no estudo e, novamente, em 2010. Foram levados em consideração ainda outros elementos: histórico médico, tabagismo e atividade física.

Ao todo, foram registrados 2.820 casos de doença arterial coronariana (DAC) e 1.072 casos de acidente vascular cerebral (AVC), popularmente conhecido como derrame - incluindo 300 casos de derrame hemorrágico, em que ocorre sangramento no cérebro provocado pelo rompimento de um vaso sanguíneo.

O estudo constatou que os "pescetarianos" apresentavam um risco 13% menor de desenvolver doença arterial coronariana do que quem consome carne. No caso dos vegetarianos e veganos, o risco era 22% menor.

Por outro lado, aqueles que adotam uma dieta à base de plantas apresentam um risco 20% maior de ter derrame. Os pesquisadores sugerem que isso pode estar relacionado a baixos níveis de vitamina B12, mas afirmam que é necessário realizar mais estudos para investigar essa conexão.

Isso quer dizer que dietas veganas e vegetarianas não são saudáveis?

Frankie Phillips, da Associação Dietética Britânica (BDA, na sigla em inglês), responde que não - uma vez que este foi um estudo observacional.

"Eles analisaram o que as pessoas comiam e acompanharam elas por anos, então se trata de uma associação, não de causa e efeito", diz ela.

"A mensagem, para todos nós, é que faz sentido adotar uma dieta bem planejada e comer uma grande variedade de alimentos."

'Não dá para viver à base de carne e batata no jantar todas as noites'

"As pessoas que comem carne não têm necessariamente uma dieta variada, porque podem viver à base de carne e batata no jantar todas as noites, e não comem nenhuma verdura ou legume."

A dieta das pessoas mudou desde que o estudo começou?

Os pesquisadores se dirigiram novamente aos participantes em 2010 para perguntar sobre a alimentação deles de novo.

Mas Phillips diz que possivelmente as dietas veganas e vegetarianas mudaram ao longo do tempo.

"São dados coletados há algumas décadas", diz ela.

"Pode ser que a dieta vegetariana padrão hoje seja muito diferente da alimentação vegetariana ou vegana de 20 ou 30 anos atrás."

"A variedade de alimentos processados vegetarianos e veganos aumentou bastante. É muito mais popular."

Além disso, sabemos mais sobre os riscos à saúde associados ao consumo excessivo de carne vermelha e processada, que está ligado a um risco maior de câncer de intestino.

O que devemos colocar no prato?

Na dieta vegana e vegetariana, muitos nutrientes acabam ficando de fora e precisam ser compensados de alguma forma

O Guia Eatwell do NHS, sistema público de saúde do Reino Unido, sugere a variedade de alimentos que você precisa, independentemente do tipo de dieta que decida seguir:

- Coma pelo menos cinco porções de frutas, legumes e verduras por dia;

- Baseie as refeições em alimentos ricos em amido e fibras, como batata, pão, arroz ou macarrão;

- Não se esqueça da proteína - carnes magras, peixe, frutos do mar, leguminosas, tofu ou castanhas sem sal;

- Inclua laticínios ou derivados de laticínios;

- Alimentos ricos em gordura, açúcar ou sal devem ser consumidos com menos frequência e em pequenas quantidades.

Mas as pessoas que adotam dietas veganas e vegetarianas também precisam tomar um cuidado especial para garantir o consumo de quantidade suficiente de alguns nutrientes específicos.

Por exemplo, pessoas que comem carne, laticínios e peixe geralmente apresentam nível suficiente de vitamina B12, considerada essencial para o sangue e o sistema nervoso.

No entanto, os veganos - que excluem além da carne, qualquer alimento de origem animal da dieta - podem apresentar deficiência de vitamina B12, embora esse tipo de nutriente também esteja presente em alimentos como cereais fortificados e extratos de levedura.

O ferro também é menos facilmente absorvido a partir de alimentos à base de plantas; portanto, aqueles que optam por não comer carne precisam compensar, incluindo certos alimentos, como pão e farinha integrais, frutas secas e leguminosas, na dieta.

Outro nutriente que pode ficar de fora é a colina, que ajuda na comunicação entre as células nervosas.

Mas ela também pode ser obtida pela ingestão de soja torrada, vegetais crucíferos - como brócolis e couve-de-bruxelas -, feijão cozido, cogumelos, quinoa e amendoim.

