Mensagem em garrafa salva família presa em cachoeira perigosa

Direito de imagem CBS - Newspath video Image caption Krystal Ramirez (à esquerda), Hunter Whitson (ao centro) e Curtis Whitson (à direita) posam para foto com equipe de resgate

Uma família que ficou presa em uma cachoeira foi resgatada após lançar rio abaixo uma garrafa com uma mensagem pedindo socorro.

Curtis Whitson, a namorada e o filho de 13 anos estavam fazendo um mochilão pela Califórnia, nos EUA, no último mês de junho.

Eles planejavam seguir o rio Arroyo Seco por um cânion até chegar à cachoeira.

Na cachoeira, eles desceriam por uma corda e continuariam sua jornada até um acampamento.

Mas no terceiro dia de caminhada, a família se viu presa em uma parte estreita do cânion, onde as paredes tinham 15 metros de altura de cada lado.

A corda que Whitson esperava encontrar, não estava lá, o que significa que eles não podiam descer ou subir. Para piorar a situação, o fluxo de água da cachoeira estava forte demais para eles entrarem.

"Meu coração apertou quando percebi que o volume de água era perigoso demais para rapel", contou Whitson à rede de televisão americana CNN.

Sem sinal de celular ou "uma única alma" à vista, Whitson precisou pensar em uma saída. E decidiu escrever uma mensagem usando o papel da comanda de um bar que sua namorada, Krystal Ramirez, de 34 anos, havia levado para anotar resultados de jogos na viagem.

"Estamos presos aqui na cachoeira. Peça ajuda, por favor", dizia o texto, que também trazia a data (15/06/2019).

Whitson colocou a mensagem dentro de uma garrafa de água verde e cravou a palavra "ajuda" na lateral. Lançou então a garrafa na água.

"Por um golpe de sorte, foi parar direto na cachoeira", disse ele à CNN.

Direito de imagem Cindi Barbour Image caption Curtis Whitson colocou a mensagem com pedido de socorro dentro desta garrafa de água verde

A garrafa foi encontrada a cerca de 0,4 km rio abaixo por dois montanhista, que alertaram as autoridades.

A equipe de buscas encontrou Whitson, seu filho Curtis e Ramirez por volta de meia-noite de 15 de junho, poucas horas depois de os montanhistas terem achado a mensagem flutuante.

O trio foi resgatado de helicóptero.

"Eles estavam realmente sem opções, se não tivessem transmitido a mensagem dessa maneira, poderia demorar um pouco", afirmou Todd Brethour, da Polícia Rodoviária da Califórnia.

Whitson, técnico especializado em reparos de vidros e portas de Morro Bay, na Califórnia, disse que quer encontrar os montanhistas que acharam a mensagem para agradecer.

"Me surpreende como tudo se encaixou perfeitamente", disse ele ao jornal americano The Washington Post.

"Quais eram as chances?"

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!