Homem morto há 22 anos é encontrado com ajuda do Google Earth

Direito de imagem National Missing and Unidentified Persons System Image caption William Moldt tinha 40 anos quando desapareceu na Flórida em 1997

Os restos mortais de um homem desaparecido há duas décadas, nos EUA, foram encontrados dentro de um carro submerso em um lago graças ao Google Earth.

William Moldt foi dado como desaparecido em Lantana, na Flórida, em 7 de novembro de 1997.

Ele tinha 40 anos na época e não voltou para casa após uma noitada em uma boate.

A polícia abriu um inquérito sobre seu desaparecimento, mas a investigação não avançou, e o caso acabou sendo encerrado.

Em 28 de agosto deste ano, 22 anos depois, a polícia recebeu a denúncia de que havia um carro afundado em um lago em Moon Bay Circle, Wellington, na Flórida.

Quando retirou o veículo da água, se deparou com restos mortais dentro.

Uma semana depois, foi confirmado que se tratava de Moldt.

Ajuda do Google Earth

Direito de imagem Google Earth Image caption Imagens de satélite do Google revelaram carro afundado em lago da Flórida

Direito de imagem Google Earth Image caption Detalhe da imagem do veículo submerso

A delegacia do condado de Palm Beach informou na quinta-feira que "um ex-morador de Grand Isles estava fazendo uma pesquisa no Google Earth, nessa região, quando notou o que parecia ser um veículo no lago".

A pessoa entrou em contato imediatamente com um ex-vizinho para contar o que achava ter visto dentro do lago, que ficava logo atrás da casa dele.

Este último ativou, por sua vez, seu drone pessoal, confirmando a descoberta. E, na sequência, notificou as autoridades, conforme informou a polícia em sua conta do Facebook.

Quando a polícia chegou, constatou que havia um carro submerso no lago e que estava bem calcificado por estar há bastante tempo na água.

Ao retirar o veículo, encontraram os restos mortais dentro dele.

"Surpreendentemente, o veículo estava claramente visível em uma foto de satélite do Google Earth da área desde 2007, mas aparentemente ninguém percebeu até 2019", publicou o site do Charley Project, banco de dados online sobre casos não resolvidos nos EUA.

'Desapareceu da face da Terra'

A polícia presume que Moldt tenha perdido o controle do veículo e caído no lago, conforme informou à BBC.

E afirma que, durante a investigação inicial sobre seu desaparecimento, "não havia evidências de que isso tivesse acontecido". Apenas recentemente, uma mudança no nível da água tornou o carro visível.

"Não é possível determinar o que aconteceu há tantos anos", explicou Therese Barbera, porta-voz da delegacia.

"Tudo o que sabemos é que ele desapareceu da face da Terra e agora foi descoberto."

Na noite em que desapareceu, Moldt deixou a casa noturna às 23h, de acordo com um relatório do Sistema Nacional de Pessoas Desaparecidas e Não Identificadas.

O mesmo documento acrescenta que ele era um homem tranquilo que não socializava muito, não parecia embriagado e saiu do local sozinho dirigindo o carro.

"Ele não bebia frequentemente, mas tomou várias bebidas no bar", especifica o relatório.

Moldt ligou para a namorada por volta das 21h30 e disse que chegaria logo em casa, mas ele nunca mais foi visto, tampouco se ouviu falar dele.

A polícia já informou a família sobre a descoberta de seus restos mortais.

