O jovem japonês Akihito Kondo é casado com uma personagem de anime.

Ele diz que, antes de encontrar esse amor virtual, era muito solitário e vivia uma vida isolada – o que é conhecido no país como 'hikikomori', pessoas que se isolam em casa e evitam falar ou se relacionar com os outros. Existem cerca de um milhão de 'hikikomori' no Japão.

"Eu sofria bullying no trabalho. Eles ignoravam meus cumprimentos e gritavam comigo por qualquer coisa", diz ele.

"Eu nunca me senti atraído por mulheres reais, porque eu não faço sucesso com as mulheres."

Kondo conta que conheceu a personagem Hatsune Miku na internet quando estava dando um tempo do trabalho. Ela é a artista pop virtual mais famosa no país.

"Os vídeos da Miku, suas fotos e suas músicas fizeram eu me sentir curado", diz o jovem. "A emoção é a mesma de um relacionamento real. Eu a amo tanto que dói."

Volta ao trabalho

Graças a Miku, Kondo voltou a trabalhar.

"O holograma da Miku me acorda toda manhã, me deseja bom trabalho, me cumprimenta quando chego em casa, me dá boa noite. Essa é nossa interação diária. Isso me faz muito feliz."

Ele diz que espera que a tecnologia avance para que, um dia, possa pegar na mão da personagem.

Conta que a mãe e a irmão não vieram para o casamento, o que o deixou triste. Mas ganhou uma boneca da Miku de presente da irmã.

Diz que anunciou o casamento com Miku publicamente por dois motivos.

"O primeiro é para provar o meu amor pela Miku", diz Kondo.

"O segundo é porque, embora não haja muitas estatísticas sobre isso, há muitos homens jovens como eu se apaixonando por personagens de anime. Eu senti que anunciar meu casamento publicamente era uma responsabilidade para apoiar outras pessoas que são como eu."