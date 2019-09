Por que precisamos dormir bem para manter nossa saúde

Todos sabemos que uma boa noite de sono nos deixa muito mais bem dispostos.

Mas talvez você não saiba que a falta dele pode causar vários problemas de saúde e levar à morte precoce.

Quem diz isso é Matthew Walker, professor de neurociência e psicologia na Universidade da Califórnia, Berkeley, nos Estados Unidos.

Walker é autor do livro Why We Sleep (Por que dormimos, em tradução livre).

Segundo ele, estamos dormindo cada vez menos.

"As pesquisas da década de 40 mostram que um adulto médio dormia 7,9 horas. Agora, esse número está perto de 6,75 horas", diz.

Mas faz diferença?

"Toda doença que parece estar nos matando no mundo moderno, do câncer ao mal de Alzheimer, infarto,

diabetes, obesidade, derrame e até suicídio tem ligações significativas — e causais — com a falta de sono", explica.

"O sono insuficiente está por trás de várias causas de morte, leva à morte prematura", acrescenta.

Então, por que estamos dormindo menos?

Nosso relógio interno usa a claridade para programar quando estamos acordados ou dormindo.

Mas a invenção da luz artificial mudou nossas vidas - e piorou nosso sono.

Ela interfere nos nossos ciclos circadianos – como é chamado o período de aproximadamente 24 horas sobre o qual se baseia o ciclo biológico de quase todos os seres vivos, sendo influenciado principalmente pela variação de luz, temperatura, marés e ventos entre o dia e a noite.

A OMS recomenda 8 horas de sono por noite.

Sendo assim, Walker dá algumas dicas para uma boa noite de sono.

"Antes de mais nada, priorize seu sono. Além disso, há cinco coisas que você pode fazer", diz ele.

1. Durma e acorde nos mesmos horários, durante a semana e no fim de semana

2. A sociedade moderna é privada de escuridão, então, tente apagar as luzes à noite, talvez deixando apenas metade delas acesa

3. Mantenha seu quarto resfriado, a uma temperatura em torno de 18°C. Nosso corpo precisa de uma queda de temperatura para pegar no sono

4. Não fique acordado na cama; nosso cérebro acaba mal acostumado. Se ainda estiver acordado, levante-se, vá para outro cômodo, leia um livro e só volte para o quarto para dormir

5. Evite cafeína depois das 14h; isso faz você ficar acordado e impede o sono profundo. Finalmente, beber álcool durante a noite não é bom. É sedativo. O álcool apenas 'te derruba'

