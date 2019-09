Jovem transforma despedida de solteira nas Bahamas em viagem humanitária após furacão Dorian

Direito de imagem Rikki Kahley Image caption Rikki Kahley (de blusa preta e bermuda amarela) fez viagem humanitária acompanhada de amigas e familiares

A americana Rikki Kahley, de 24 anos, estava pronta para fazer sua despedida de solteira nas Bahamas quando o furacão Dorian atingiu as ilhas do arquipélago.

Mas, em vez de cancelar a viagem, ela decidiu seguir em frente, transformando a celebração em uma missão de ajuda humanitária aos sobreviventes da tempestade.

Kahley e as amigas levaram 40 malas de suprimentos para o arquipélago devastado.

Dorian, um furacão de categoria cinco, atingiu as Bahamas no início deste mês, matando pelo menos 50 pessoas.

Direito de imagem Rikki Kahley Image caption Rikki Kahley (à direita) e a irmã Chloe, de 17 anos, tiveram a ideia de arrecadar doações

Kahley, que é de Macon, no Estado da Geórgia, havia reservado a viagem em abril, junto com a família e as amigas.

Excesso de bagagem perdoado

A irmã sugeriu publicar um pedido de doações nas redes sociais, que se tornou viral.

Direito de imagem Rikki Kahley Image caption As doações incluíam papel higiênico, pasta de dente, lâmina de barbear, lanterna, kits de primeiros socorros, remédios, entre outros itens

"Estávamos preocupados sem saber se ainda era possível ir, e também queríamos descobrir o que poderíamos fazer para ajudar", conta Kahley à BBC.

"Minha irmã Chloe teve a ideia de levar algumas coisas e, por isso, compartilhamos postagens no Facebook, foi como tudo começou."

"Nossos amigos e familiares quiseram doar, e cada vez mais gente entrou em contato", acrescenta.

Segundo ela, a família consultou o resort em que iriam se hospedar - o Grand Hyatt Baha Mar - para saber quais suprimentos eram mais necessários.

Entre as doações arrecadadas, estavam artigos de higiene pessoal, alimentos, roupas e filtros de água.

O grupo entrou em contato com a companhia aérea, a Delta Airlines, que isentou o pagamento das taxas de bagagem.

"Chegamos a Nassau e o hotel Grand Hyatt enviou um ônibus especial para nos buscar, pois estávamos com muitas malas."

"Havia 10 pessoas, incluindo nossas bagagens pessoais e as doações, levamos pelo menos 50 malas para a ilha."

Kahley — que vai se casar no dia 26 de outubro — disse que estava triste pela comunidade devastada pelo furacão, mas com certeza retornaria ao arquipélago, pois ama a região.

Direito de imagem Rikki Kahley Image caption A companhia aérea isentou o pagamento da taxa de bagagem no voo

A mãe da noiva, Sandy Gibbs Kahley, que postou muitas das atualizações no Facebook, disse que a família ficou impressionada com a resposta.

Ela disse que planeja organizar uma segunda leva de doações e enviar os suprimentos ao arquipélago.

Furacão Dorian

O furacão Dorian atingiu ventos máximos sustentados de 295 km/h quando chegou a Elbow Cay, nas Ilhas Ábaco, no norte das Bahamas, em 1º de setembro.

E alcançou assim a maior velocidade registrada por um furacão em terra firme.

Cerca de 1,3 mil pessoas ainda estão desaparecidas, enquanto pelo menos 15 mil precisam de abrigo, alimentação e assistência médica.

