25 anos de 'Friends': 5 grandes erros de enredo na série

Direito de imagem Getty Images Image caption O elenco de 'Friends' estrelou algumas das aventuras mais lembradas na história da televisão

'Friends' é uma das poucas séries que conseguiram manter uma alta audiência mesmo após tanto tempo de seu encerramento oficial.

O dia 22 de setembro marcou o 25º aniversário de sua estreia. Mesmo assim, milhares de pessoas em todo o mundo continuam assistindo a uma das séries mais famosas da história da televisão.

Para quem não sabe, Friends conta as aventuras de um grupo de amigos: Rachel Green (interpretada por Jennifer Aniston), Ross Geller (David Schwimmer), Monica Geller (Courteney Cox), Chandler Bing (Matthew Perry), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc) e Phoebe Buffay (Lisa Kudrow).

Mas talvez apenas uma minoria dos fãs tenha notado alguns erros ou inconsistências no enredo da série.

É claro que muitas séries e filmes apresentam esse mesmo tipo de falhas — e algumas são até mais graves.

A desvantagem de Friends é que seus criadores não contavam com as incontáveis reexibições da série mundo afora. Portanto, esses erros são muito mais fáceis de detectar para aqueles que devoram repetidamente as aventuras do grupo de amigos.

Na ocasião deste 25º aniversário, a BBC fez uma lista com cinco dos mais impressionantes erros de enredo ou falhas da série... embora certamente você conheça outros.

Direito de imagem NBC/WARNER BROS Image caption Será que Rachel está preocupada com sua gravidez que vai durar um ano?

1 - A longa gravidez de Rachel

A ciência não é precisa sobre quanto tempo pode durar uma gravidez, apesar da média ser de nove meses, como todos sabemos. Às vezes, elas duram menos ou um pouco mais, mas... um ano?

Em Friends, Rachel levou 12 meses para dar à luz sua filha Emma, ​​resultado de um encontro esporádico com Ross.

Direito de imagem NBC/WARNER BROS Image caption A duração da gravidez de Rachel é um dos grandes mistérios da série

Talvez seja difícil perceber essa falha se você assistir aos episódios sem ordem específica, mas na ordem de exibição original não há dúvidas sobre o problema.

Rachel descobriu sua gravidez depois de fazer um teste dias antes do casamento de Monica e Chandler, que ocorreu no final da sétima temporada, no mês de maio de 2001.

No entanto, a série indica que o episódio em que Rachel passou horas no hospital até dar à luz ocorreu em maio de 2002, no final da oitava temporada e um ano depois do início da gravidez.

Aparentemente, ninguém tinha notado esse problema de datas até um usuário de um fórum no Reddit escrever a respeito.

Direito de imagem NBC/WARNER BROS Image caption Gunther, sempre tão discreto ao fundo e eternamente apaixonado por Rachel. Ela mentiria sobre a data do seu aniversário?

2 - Datas de nascimento duvidosas

Além da prolongada gravidez, astrólogos talvez também pudessem encontrar em Rachel um caso único no mundo.

Acontece que em um episódio, Rachel diz a Gunther — o gerente do café Central Perk — que seu aniversário é em 5 de maio.

No entanto, no capítulo em que um policial para o carro que ela dirige ao lado de Ross, o agente pede a Rachel sua identificação e esboça um sorriso quando vê que a data de nascimento indica que ela é do signo de aquário.

Há algo errado se considerarmos que aqueles que pertencem a esse signo nascem entre 20 de janeiro e 18 de fevereiro — e não em 5 de maio, data que ela deu anteriormente.

Então, ou Rachel mentiu para Gunther para evitar ser surpreendida em seu aniversário real, ou o policial não tem muito conhecimento sobre horóscopos e usou uma estratégia para responder ao flerte usado por Rachel para tentar (e conseguir) evitar uma multa.

Ela não é a única com problemas para lembrar sua data de nascimento. Em episódios diferentes, Ross menciona que seu aniversário é em outubro e dezembro. Para piorar, durante várias temporadas ele repetiu que tinha 29 anos.

Direito de imagem NBC/WARNER BROS Image caption Alguns personagens tinham 'dificuldades' para se lembrar exatamente suas datas de nascimento

3 - Quando Rachel e Chandler se conheceram (várias vezes)

Como não poderia deixar de ser, o grupo de amigos teve seu primeiro encontro no Central Perk, a cafeteria onde eles passaram mais tempo de suas vidas na série.

No primeiro capítulo, Rachel chegou ao local vestida de noiva depois de terminar o casamento e se reuniu com Monica, sua antiga amiga da adolescência.

Apresentando o resto dos amigos, Rachel só conhecia Ross, irmão de Monica, que sempre foi secretamente apaixonado por ela.

O engraçado é que, ao longo da série, descobrimos que Rachel e Chandler já se conheciam antes dessa primeira reunião.

Isso é descoberto graças aos inúmeros flashbacks da série, nos quais vemos como, anos antes, a dupla esteve junta em vários jantares de Ação de Graças na casa de seus amigos Monica e Ross. Há também uma festa na qual Rachel e Chandler acabam até se beijando.

Mas não foi o único "primeiro encontro" deles: em um episódio da terceira temporada, eles se lembram de como eram suas vidas três anos antes. Na história, os dois aparecem juntos em um bar antes de "terem se conhecido" no Central Perk.

Direito de imagem NBC/WARNER BROS Image caption 'Flashbacks' mostram que Rachel e Chandler já se conheciam antes do 'primeiro' encontro no Central Perk

4 - O irmão de Phoebe, que já havia aparecido na série

Outro caso de personagens que se viram e pareciam não se conhecer é estrelado por Phoebe e Frank. Esse erro talvez seja ainda mais grave, considerando que os dois eram irmãos.

No episódio da segunda temporada em que Phoebe cantou pela primeira vez seu grande e incompreendido sucesso Smelly Cat, um jovem deixa para ela um preservativo.

Um ano depois, Phoebe se ecnontra com um meio-irmão, filho de seu pai. Ele era um jovem excêntrico que gosta de "queimar coisas" e que acabaria tendo trigêmeos com a esposa.

Sim, seu irmão é o mesmo jovem da cena do preservativo. Mas, é claro, na série nunca houve menção de que os dois personagens já haviam se visto antes.

Eles simplesmente não se reconheceram ou foi uma falha da direção ter usado mesmo ator?

A explicação por trás desse erro aparente é simples. Os responsáveis ​​pela série contrataram o ator Giovanni Ribisi como uma espécie de freelancer. Mas eles gostaram tanto de sua primeira atuação que, mais tarde, decidiram oferecer a ele um personagem mais presente — o irmão de Phoebe.

Direito de imagem NBC/WARNER BROS Image caption Outro momento em que Chandler 'conhece Rachel' pela primeira vez

5 - Alteração dos números dos apartamentos

É fácil para qualquer fã reconhecer o apartamento de paredes violeta que Rachel e Monica dividiram durante as primeiras temporadas, bem na frente de onde moravam Chandler e Joey.

Reconhecer o interior dos dois apartamentos é simples, mas talvez não fosse tão fácil identificá-los se você tivesse de procurá-los subindo as escadas do prédio.

Você nunca reparou que os protagonistas moravam nos apartamentos 4 e 5 no início da série e, depois, se mudaram para 19 e 20?

Não parece fazer muito sentido, considerando que as casas ainda eram as mesmas, mas os criadores da série reconheceram que a mudança nos números dos apartamentos foi uma necessidade de enredo.

A lógica indica que os apartamentos 4 e 5 provavelmente estariam no térreo do edifício. Isso impediria que os protagonistas tivessem cenas no terraço da casa de Rachel e Monica, como aquelas em que espionavam seu vizinho, o misterioso "homem feio e nu".

Direito de imagem NBC/WARNER BROS Image caption Se os personagens da sére morassem no térreo, os protagonistas não poderiam espionar do alto da janela o "homem feio e nu".

