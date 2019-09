'São tempos horríveis para ser diferente', diz no Brasil escritor americano premiado por 'atlas da depressão'

Direito de imagem Sarah Lee/Divulgação Image caption 'É preciso tempo para aceitar seus filhos por quem eles são', diz Solomon

Criança em meados dos anos 1960 em Nova York, o pequeno Andrew Solomon era considerado o esquisito da escola. Fascinado por ópera e pelos poemas de Emily Dickinson, não encontrava muito assunto em comum com os garotos da mesma idade, que dedicavam o tempo a praticar e conversar sobre esportes. Certa vez, aos sete ou oito anos de idade, chegou a ouvir da mãe de um coleguinha que seria o único da sala a não ser convidado para o aniversário do filho.

"Minha mãe achou que fosse um engano e ligou para a mãe do Bobbie Finkle, e ela disse: o Bobbie não gosta do Andrew e não o quer na festa dele. E no dia em que todo mundo levou um presente para o Bobbie na escola, minha mãe me buscou e me levou ao zoológico", conta Solomon que, aos 55 anos, sentado em uma poltrona confortável no lobby do hotel Fasano, em São Paulo, parece ainda se comover com tais lembranças.

Diz que os pais lidavam bem com a fama de esquisito do filho — o próprio pai de Solomon era quem o levava para as óperas e o incentivava a apreciá-las. Mas o temor que assombrava a adolescência do menino era a reação negativa que seus pais poderiam ter, no futuro, quando descobrissem que o filho era gay — medo que se confirmou quando o escritor tinha 22 anos.

"Minha mãe imaginava que o primeiro filho dela seria do grupo dominante, popular na escola, atlético. Se recusou a aceitar, brigou, ficou furiosa", diz. "Não me expulsaram de casa ou disseram que não iam mais falar comigo, mas ela deixou muito claro que era uma decepção terrível, e não o que ela esperava. Foi completamente devastador", diz Solomon, que, casado e pai de quatro filhos entre biológicos e adotivos, construiu uma carreira repleta de prêmios e best-sellers justamente sobre alguns dos temas que marcaram os dias mais difíceis de sua vida.

Premiado com o prestigiado National Book Award de 2001 pelo livro O Demônio do Meio-Dia: Uma Anatomia da Depressão, em que ele mistura sua experiência pessoal e entrevistas com pacientes, cientistas, filósofos e fabricantes de remédios sobre o tema, ele está no Brasil para lançar o documentário Longe da Árvore, da diretora e produtor Rachel Dretzin baseado em seu livro homônimo que recebeu o National Book Critics Circle Award na categoria não ficção e foi escolhido como um dos melhores livros de 2012 pelo jornal americano The New York Times.

Livro e filme mostram o resultado de dez anos de pesquisas e entrevistas com 300 famílias cujos filhos, como Solomon, são diferentes do que os pais esperavam.

"É preciso tempo para aceitar seus filhos por quem eles são, com essas diferenças extremas. E para muitas famílias demorou para aceitá-las, assim como demorou para minha família me aceitar. E me senti melhor escrevendo este livro, porque pensei que todas essas famílias sofreram. Não é fácil", diz Solomon, que toma até hoje medicamentos contra a depressão.

Ativista e dono de uma fundação dedicada a estudos LGBTQIA+ e conselheiro especial na Yale School of Psychiatry sobre saúde mental de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, ele se diz preocupado com os tempos atuais. Solomon é pai biológico de um filho com o companheiro John Habich, que por sua vez é pai biológico de outros dois filhos com duas amigas lésbicas. Andrew e sua melhor amiga da faculdade também têm uma filha que vive com a mãe e o companheiro dela, no Texas.

Direito de imagem Divulgação Image caption Solomon e os membros de sua família repleta de ramificações

"Com o crescimento dos governos de extrema-direita como no Brasil, nos Estados Unidos, Hungria, Rússia, Turquia, Indonésia, as pessoas estão liberando preconceitos que haviam sido reprimidos. Há mais ataques a judeus, a mulheres, a minorias étnicas, e certamente mais a pessoas sobre as quais eu escrevi, mais ataques a LGBTs", diz. "Não acho que caminhemos para outro holocausto, mas acho que precisamos chamar atenção ao que está acontecendo e lutar contra isso. Acho que são tempos horríveis para ser diferente em qualquer aspecto".

BBC News Brasil - No seu livro O Demônio do Meio-Dia, você explica com muita propriedade tudo que se sabe sobre a depressão, além de ser muito aberto sobre sua experiência pessoal. Ao longo dos anos, qual tem sido o feedback de pessoas que enfrentam o problema?

Andrews Solomon - Eu recebo muitas cartas de pessoas dizendo "eu não tinha as palavras para descrever a experiência, mas isso me ajudou". Há várias categorias de livros sobre depressão. Livros técnicos, muito informativos, e memórias, que tendiam a ser escritas por uma pessoa e só descreviam a experiência daquela pessoa com a depressão. E apesar de a minha experiência com a depressão ser a razão pela qual eu escrevi o livro, eu entrevistei muitas pessoas sobre o tema. Senti que não havia um livro que juntasse essas duas abordagens de lidar com o assunto. E parte do que me ajudou a superar a depressão foi fazer anotações. Virginia Woolf disse uma vez: faça anotações e a dor passa.

BBC News Brasil - Que tipo de anotações?

Solomon - Sobre o que eu estava passando, sobre como eu me sentia, sobre o que estava acontecendo. Na pior época da depressão, eu não conseguia anotar nada, eu ficava deitado na cama. Mas quando eu comecei a me sentir funcional, eu queria registrar o que eu tinha passado. Eu pensei que outras pessoas deveriam passar por isso também. E quando eu comecei a pesquisar, descobri que muitas pessoas passavam por isso também, de um jeito ou de outro.

BBC News Brasil - O sr. sente que os efeitos da depressão na sociedade são subestimados? Ou que muitos estão deprimidos e não sabem?

Solomon - Minha estatística bruta, baseado em estudos que eu já li, é de que apenas 50% das pessoas que têm depressão reconhecem que têm depressão. E dessas, só metade procura tratamento. E das que procuram tratamento, só metade recebe tratamento adequado. Então, as pessoas que estão sendo bem cuidadas são um grupo muito, muito pequeno.

Tenho sorte de estar nesse grupo, mas acho que são necessários programas para alcançar essas pessoas. É preciso procurar essas pessoas em universidades, nos locais de trabalho, entre as pessoas que estão desempregadas, entre as pessoas vivendo em situação de pobreza. E as pessoas acham que esse tipo de trabalho seria tão caro, mas quando você analisa o quanto é perdido na economia em anos de vida útil por pessoas que sofrem de depressão, você percebe que esse esforço mais que compensaria. É uma situação muito trágica: temos uma condição que na maioria das vezes é tratável, mas as pessoas não estão sendo tratadas.

Direito de imagem Getty Images Image caption 'Virginia Woolf disse uma vez: faça anotações e a dor passa'

BBC News Brasil - No Brasil, as taxas de suicídio estão aumentando, e todo mundo conhece alguém com problemas relacionados à saúde mental. O sr. acha que estamos mais deprimidos, ou apenas mais diagnosticados?

Solomon - Acho que as duas coisas são verdade. Sobre o aumento nos índices de depressão, acho que a vida moderna traz muitos desafios e é difícil destacar apenas um que esteja causando esse fenômeno.

Uma dessas questões é a falta de sono. Eu acho que a média do tempo que as pessoas dormem caiu em cerca de dois anos quando a televisão foi inventada, as pessoas dormem mais tarde e ainda acordam cedo. E diminuiu em mais uma hora depois da criação da internet, as pessoas estão dormindo muito menos do que costumavam e acho que isso é muito estressante. Também, as pessoas passam a vida interagindo com tecnologia em vez de interagir com outros seres humanos.

Eu já recebi relatos de pessoas que estavam tão isoladas, que elas me escrevem dizendo que acordam, comiam alguma coisa, vão para um trabalho em que interagem com uma máquina o dia todo, pegam alguma coisa para comer na volta para casa e comem em frente à TV. Não tinham nenhuma interação real com outro ser humano.

Há isso, e acho que há outros infinitos fatores, como redes sociais que causam o sentimento de que a sua própria vida não está à altura da vida dos outros. Eu poderia falar por horas, sobre nutrição, falta de exercício. Já está comprovado que se você introduz exercício três vezes por semana pode melhorar uma depressão tanto quanto um remédio. Tudo isso têm papel no aumento da depressão.

BBC News Brasil - E os diagnósticos?

Solomon - Nos anos 1950, se você dissesse que tinha depressão, seus amigos iam dizer sinto muito, mas não há nada a fazer senão viver com isso. Hoje, se você disser que tem depressão existe a psicoterapia, especialmente a comportamentalista, há exercícios, há medicação, que funciona para um grande número de pessoas. Com essa mudança, de as pessoas que têm depressão e melhoram, os médicos tendem a diagnosticar mais, porque existe uma solução disponível.

BBC News Brasil - O senhor toma medicação até hoje contra a depressão e diz que provavelmente sempre tomará. Muitas pessoas temem tomar remédios por medo de interferir na criatividade, ou na personalidade. Isso foi uma questão para o senhor, sendo escritor?

Solomon - Eu acho que as pessoas têm medo de medicação que na maioria das vezes é baseado na falta de experiência. E as pessoas temem que, se você tomar o remédio, será mudado para sempre, é como perder a virgindade e não tem mais volta. Você pode tomar o remédio, e se ajudar, continua. Se sentir que está mexendo com a sua criatividade, você pode parar de tomar. As pessoas precisam estar informadas e a única maneira de estar informada é tentar por si mesmo.

BBC News Brasil - Qual o papel do amor na luta contra a depressão?

Solomon - A depressão é uma doença da solidão e as pessoas deprimidas geralmente se sentem isoladas das outras pessoas. É muito útil se o seu intelecto puder identificar, apesar da depressão, que você tem uma vida que vale a pena se você conseguir chegar do outro lado. Se você souber que é amado por pessoas, é a melhor motivação para melhorar. Não faz a depressão ir embora, mas te motiva a fazer o que tem que fazer para melhorar.

Direito de imagem Getty Images Image caption 'Nos anos 1950, se você dissesse que tinha depressão, seus amigos iam dizer sinto muito', afirma escritor

Quando eu estava deprimido, eu sentia que seria difícil cometer suicídio porque ia devastar meu pai, foi muito antes de eu casar e ter filhos. Ainda tenho meus altos e baixos, mas eu sinto que sou apoiado por esse amor. É um conselho ruim para dar para alguém com depressão, tipo vá lá e busque pessoas que te amam e vai melhorar. Mas quando olho para casos reais, é fato que as pessoa envoltas em relações amorosas são mais resilientes.

BBC News Brasil - O sr. pesquisou também a depressão em pessoas vivendo na pobreza. O que muda?

Solomon - Se você tem uma vida relativamente boa e está sempre sofrendo, é mais fácil identificar que você está com depressão. Se você tem uma vida incrivelmente difícil e não consegue as coisas que você precisa e quer, como é a vida das pessoas na pobreza, e você se sente terrível o tempo todo, pensa que o jeito que você se sente é reflexo das circunstâncias. E se você considerar que a depressão vem de uma combinação de vulnerabilidade genética e situações desencadeantes, há mais situações desencadeantes para as pessoas mais pobres.

BBC News Brasil - É uma questão de política pública?

Solomon - Exatamente. Fiquei impressionado com projetos nos EUA em que médicos acompanhavam as pessoas de comunidades pobres próximas a Washington DC e mudaram as vidas das pessoas. E tudo o que eles fizeram era terapia uma vez por semana, e uma medicação. E custou centenas de dólares e mudou a vida deles. E quando eu perguntei a uma dos pacientes o que eles achavam sobre a pesquisadora que conduziu o estudo, ela me disse: Eu rezei a Deus por um anjo e ele ouviu minhas preces.

BBC News Brasil - Existem lições ou conselhos que o senhor daria a pessoas que estão deprimidas?

Solomon - O primeiro é: procure ajuda profissional. Há muito que pode ser feito e não tenha vergonha de pedir ajuda. Nem ache que sua depressão não é forte o bastante; se não está se sentindo o seu habitual, procure ajuda.

O segundo conselho é: não gaste muita energia tentando manter sua depressão em segredo, depressão é muito exaustiva, e manter segredos também. Não precisa contar para todo mundo e divulgar como eu fiz, mas se você contar às pessoas ao seu redor que você está sofrendo, terá companhia no sofrimento.

Direito de imagem Divulgação Image caption Segundo pesquisa do escritor, só 50% das pessoas que têm depressão reconhecem que têm depressão

E o terceiro: preste atenção ao cuidado com você mesmo. Coma uma dieta balanceada, não beba muito álcool, não use substâncias em abuso, faça exercícios, durma o suficiente. Tudo isso que pode ser um pouco irritante pode fazer uma enorme diferença na sua depressão. E seja gentil consigo mesmo. Se você tivesse quebrado a perna não estaria dizendo 'eu preciso dançar, deveria estar dançando".

BBC News Brasil - No livro Longe da Árvore, o senhor conta a história de famílias que descobriram que seus filhos eram muito diferentes deles, em diferentes situações. O senhor, sendo gay, viveu isso também quando criança. Como foi?

Solomon - Quando eu era criança, meus pais não aceitaram o fato de que eu era gay, mas eventualmente aceitaram. Eu sinto que o livro e o filme tratam da maneira como pais lidam com filhos que são diferentes deles, e existem muitas diferentes. Pais cujas crianças são surdas, ou têm síndrome de Down, ou autistas, ou anãs, ou esquizofrênicas, ou prodígios. Ou casos de crianças concebidas em estupros, ou famílias com pessoas que são criminosos, e pessoas trans. Olhei para diversas categorias e comparei com a minha própria experiência em ser gay na minha família.

BBC News Brasil - E todos essas diferentes situações se mostraram relacionáveis?

Solomon - Sim. A experiência que as famílias têm em lidar com uma criança que é diferente do que eles esperavam é uma experiência pela qual a maioria das pessoas passa. Uma semana depois da festa de lançamento do livro, em que eu convidei a maioria das pessoas que entrevistei, eu recebi uma mensagem de um homem com nanismo, uma mulher com esquizofrenia e o pai de uma mulher com autismo. Eles jantaram juntos e disseram: nós temos mais em comum do que pensávamos. E isso me confortou.

BBC News Brasil - E sua infância?

Solomon - Meus pais aceitavam bem o fato de eu ser esquisito, mas eu pensava que se eles soubessem que eu era gay, ficariam furiosos e preocupados. E eles descobriram, aos 22, minha mãe se recusou a aceitar, e brigou, ficou furiosa. Não me expulsaram de casa ou disseram que não iam mais falar comigo, ou nenhuma das coisas extremas que as pessoas fazem nessa situação, mas minha mãe deixou muito claro que era uma decepção terrível, e não o que ela esperava. Foi completamente devastador. Me senti envergonhado, senti todo tipo de sensações terríveis.

Direito de imagem Getty Images Image caption Segundo escritor, família não aceitou que ele fosse gay

Ela morreu anos depois e disse todas as coisas certas antes de morrer, que esperava que eu encontrasse felicidade. Eu pensei tudo bem, não tenho certeza de que ela realmente sentia aquilo, mas achei bom ela dizer. Meu pai, que viveu, tornou-se incrivelmente apoiador. deu uma festa quando eu me casei, é muito apegado aos meus filhos, foi muito feliz.

Mas esses anos foram muito difíceis e mais difícil ainda foi o meu conhecimento de que isso aconteceria, que foi o que me motivou durante toda a minha adolescência a fazer o que fosse preciso para não ser gay, tentar sair com garotas, todas essas coisas que não deram certo.

BBC News Brasil - O que era comum a essas famílias que você acompanhou? As crises?

Solomon - Sim, as crises. Há diferença entre amor e aceitação. Idealmente, o amor está lá quando a criança nasce. Mas a aceitação é um processo, leva tempo, e requer tempo para aceitar seus filhos por quem eles são, com essas diferenças extremas. E para muitas famílias demorou para aceitá-las, e demorou para minha família me aceitar. E me senti melhor escrevendo este livro, porque pensei que todas essas famílias sofreram para chegar à aceitação. Não é fácil.

BBC News Brasil - Os discursos de ódio e movimentos de extrema direita te preocupam?

Solomon - Me preocupam e me aterrorizam. Com o crescimento dos governos de extrema direita como no Brasil, nos Estados Unidos, Hungria, Rússia, Turquia, Indonésia, as pessoas estão liberando preconceitos que haviam sido reprimidos. Há mais ataques a judeus, a mulheres, a minorias étnicas, e certamente mais a pessoas sobre as quais eu escrevi, mais ataques a LGBTs. Muitos ataques a pessoas com deficiências, serviços sendo retirados. Vivemos em tempos assustadores e espero que isso mude, como um período estranho da história. Mas temo que pode dar horrivelmente errado, os nazistas vieram de um jeito gradual.

Entrevistei uma sobrevivente do holocausto que escreveu um livro sobre a experiência dela e ela disse: isso parece a Alemanha da minha infância. E nenhum de nós achou que algo tão horrível fosse acontecer, ou teríamos fugido. Mas não prestamos atenção suficiente. E ela disse: "Prestem atenção", ela tem 98 anos, e acho que ela está absolutamente certa. Não acho que caminhemos para outro holocausto, mas acho que precisamos chamar atenção ao que está acontecendo e lutar contra isso. Eu acho que são tempos horríveis para ser diferente em qualquer aspecto.

BBC News Brasil - Tem a ver com o seu livro?

Solomon - Acho que é muito mais difícil bater em pessoas se você conhece a história delas. O objetivo do livro, e espero que funcione, é que as pessoas que não conhecem essas vidas e experiências possam conhecer, e ler, e ter mais simpatia por elas.

