As imagens impressionantes de como o homem está redesenhando o mundo

“Eu prefiro ver as imagens que faço como ponto de partida para uma conversa mais complexa sobre: 'já que estamos aqui, o que iremos fazer?'”

É assim que o artista fotográfico Edward Burtynsky define o seu trabalho.

O seu mais recente projeto, o documentário Antropoceno: A Era Humana, uma colaboração com os diretores Jennifer Baichwal e Nicholas de Pencier, mostra o planeta que os humanos “estão deixando para trás”.

Para os cientistas Paul Crutzen e Eugene F. Stoermer, as atividades humanas, da agricultura ao desenvolvimento do plástico, do concreto e da energia nuclear, passando pelo aquecimento global, vêm afetando a Terra de tal forma que criamos um novo período de tempo geológico.

O documentário mostra imagens aéreas impressionantes, de lugares como uma mina de potássio na Rússia; uma rede de estufas na Espanha; uma lagoa de rejeitos de fósforo nos Estados Unidos; uma usina solar no Chile; e uma plantação para extração de óleo de palma na Malásia.

“O que a arte pode fazer é dizer: 'Olha, aqui está, isso é o que a gente parece'. Nós somos parte dessa paisagem, todos compartilhamos as coisas dessas paisagens E muitas vezes as pessoas dizem: 'Por que você está mostrando esses disastres de uma forma tão estética?' E eu digo que isso não é um desastre. Isso é o mundo que nós criamos e que, até então, precisamos para prover o número de pessoas que há no planeta hoje”, explica Burtynsky.

O artista espera que, à medida que as pessoas se tornem mais conscientes e comecem a mudar o comportamento, isso também ocorra com os governos e as corporações. “Eu não me vejo como um ambientalista. É uma forma diferente de se engajar com o problema, sem dizer 'você é bom e você é mau'. É algo como: 'estamos todos juntos nessa'”.

