Para que serve a próstata e outras 6 coisas que você precisa saber sobre essa glândula masculina

Direito de imagem Getty Image caption A partir dos 40 anos, todos os homens devem prestar atenção especial à próstata

Uma pesquisa recente da Associação Europeia de Urologia (EAU, na sigla em inglês) mostrou que apenas um em cada quatro homens com mais de 50 anos sabe qual é a função da próstata.

O estudo também revelou que, em torno da glândula masculina, há uma série de mitos e equívocos que, segundo especialistas, podem afetar a saúde dos homens. "Esses resultados são preocupantes", disse o urologista Hein Van Poppel, vice-secretário-geral da EAU.

"Especialmente porque a pesquisa foi direcionada a homens em uma idade na qual eles têm maior probabilidade de sofrer de doenças relacionadas à próstata, como câncer ou aumento da glândula."

Entenda a seguir o que é a próstata, para que ela serve e por que é importante dar uma atenção especial a ela a partir 40 anos.

Direito de imagem Getty Image caption A próstata está localizada entre a base do pênis e o reto

1. O que é a próstata?

A próstata é uma glândula do tamanho de uma bola de pingue-pongue, localizada dentro da virilha, entre a base do pênis e o reto.

2. Qual é a sua função?

Sua principal função é fornecer o líquido prostático ou seminal que se mistura com o esperma nos testículos, para que os espermatozóides possam sobreviver e serem expulsos durante a ejaculação.

Direito de imagem Getty Image caption O líquido da próstata ajuda a transportar os espermatozóides

3. Quais condições podem afetar a próstata?

Segundo a ONG Prostate Cancer Foundation, estas são algumas das condições que podem afetar essa glândula:

* Hiperplasia: é um aumento benigno da próstata fruto de um crescimento excessivo de seu tecido, o que pressiona a uretra e a bexiga, bloqueando o fluxo de urina. O risco de hiperplasia aumenta após os 40 anos.

* Prostatite: uma inflamação dolorosa da próstata que pode ser causada por uma infecção bacteriana.

* Câncer de próstata: se desenvolve quando ocorre crescimento e reprodução anormais de células da glândula. Uma vez que se desenvolve, se alimenta dos hormônios masculinos presentes na próstata. Portanto, o tratamento, especialmente em estágios avançados, baseia-se na redução dos níveis hormonais masculinos.

4. Quais são os sintomas que indicam haver um problema?

Não se sabe exatamente a que se deve o crescimento da próstata, mas os médicos acreditam que esteja relacionado a alterações hormonais ligadas à idade. A EAU aponta alguns dos sintomas relacionados à hiperplasia:

* Fluxo fraco ou intermitente ao urinar;

* Sensação de não saber se a bexiga está vazia;

* Súbita vontade de urinar urgentemente;

* Acordar várias vezes à noite para urinar.

Segundo a pesquisa da EAU, cerca de 50% dos homens entre 50 e 60 anos de idade não reconhecem esses sintomas. Muitas vezes, são desconfortos leves, mas, ao se tornarem moderados ou graves, podem indicar condições mais graves.

De acordo com a EAU, existem vários tratamentos para aumento da próstata, como cirurgia na uretra ou no abdômen inferior, terapia com laser ou vapor de água ou uma mudança na dieta.

Direito de imagem Getty Image caption Fazer exames conforme a recomendação médica pode ajudar a detectar cedo um câncer de próstata

5. Como monitorar o surgimento de um câncer de próstata?

Ao se aproximar dos 50 anos – ou a partir dos 40, se houver histórico familiar da doença – todos os homens devem começar a fazer exames de rotina para a detecção de câncer de próstata.

De acordo com a Prostate Cancer Foundation, há dois tipos, simples e relativamente indolores: o exame retal, em que o médico insere um dedo lubrificado e protegido por uma luva no reto para verificar se a glândula tem um crescimento ou forma irregular; e a coleta de sangue, usada para medir níveis de uma proteína produzida pela próstata – se estiverem elevados, pode ser um sinal de câncer.

6. Quais são os sinais de alerta do câncer de próstata?

A Prostate Cancer Foundation diz que não há sinais precoces de câncer de próstata. O crescimento do tumor pode não gerar sintomas, por isso é importante fazer exames periódicos.

A American Cancer Society relata que o câncer em estágio mais avançado pode ser indicado pela presença de sangue na urina ou sêmen, disfunção erétil, dor nos quadris, costas e outras partes do corpo, fraqueza nas pernas ou pés, perda de peso e descontrole da bexiga

7. Como é tratado o câncer de próstata?

Existem vários tratamentos, que vão desde cirurgia e radioterapia a terapia hormonal e quimioterapia. O especialista avaliará qual deve ser usado e quando. Se detectado precocemente, o câncer de próstata tem uma alta chance de ser tratável.

Direito de imagem Getty Image caption Especialistas recomendam conversar com a família e especialistas sobre a próstata

Fale sobre a próstata

Outro resultado que chama atenção na pesquisa da EAU é que apenas 13% dos homens disseram estar dispostos a dizer ao parceiro, parceira ou à família que têm algum sintoma que possa estar relacionado à próstata.

A EAU destaca que pesquisas anteriores mostram que mulheres sabem mais sobre a saúde masculina do que os homens.

"Muitos homens são incentivados a fazer exames por seus parceiros", diz o urologista Juan Carlos Vélez, secretário-geral da Sociedade Colombiana de Urologia.

"Temos que conscientizar que o importante é detectar doenças a tempo. A chave é prevenção e detecção precoce."

