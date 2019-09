Os carros de luxo confiscados de filho de presidente africano e leiloados por US$ 27 milhões

Direito de imagem Reuters Image caption Em meio à coleção de carros de luxo de Teodorín, havia um Lamborghini Veneno Roadster de 2014

Os carros de luxo que foram a leilão no domingo em Cheserex, na Suíça, poderiam ser "a joia de qualquer coleção".

Mas pelo menos 25 pertenciam a um único dono: Teodoro "Teodorín" Nguema Obiang, vice-presidente da Guiné Equatorial, e filho do presidente do país africano.

Os veículos foram apreendidos pelas autoridades suíças em 2016 como parte de uma investigação de corrupção contra Teodorín.

O leilão da coleção de automóveis - que incluía Lamborghinis, Ferraris, Bentleys e Rolls Royces - arrecadou cerca de US$ 27 milhões no total.

Direito de imagem Reuters Image caption Os carros de luxo foram leiloados em um clube de golfe de Cheserex, perto de Genebra, na Suíça

Um acordo prevê que cerca de US$ 23 milhões sejam destinados a projetos sociais na Guiné Equatorial.

Quase 76% da população do país, que era colônia espanhola até 1968, vive na pobreza, apesar de ser um dos maiores produtores de petróleo da África.

O pai de Teodorín, Teodoro Obiang Nguema, governa a Guiné Equatorial desde 1979.

O governante é acusado por organizações internacionais de violação dos direitos humanos, que iriam desde execuções extrajudiciais e tortura a prisões arbitrárias e repressão violenta a protestos.

Que carros foram leiloados?

Um comprador anônimo pagou US$ 8,3 milhões por um dos veículos mais "raros e notáveis" da coleção de Teodorín: um Lamborghini Veneno Roadster de 2014.

Direito de imagem EPA Image caption Entre os carros leiloados, estavam Lamborghinis, Bugattis, Ferraris, Bentleys, Aston Martins e Rolls Royces

Trata-se de um novo recorde mundial para um Lamborghini vendido em leilão, segundo a casa de leilões britânica Bonhams.

O lance final para comprar o automóvel, que chega a 354 km/h e foi lançado no aniversário de 50 anos da Lamborghini, foi cerca de 50% maior do que a estimativa de pré-venda.

Um Aston Martin One-77 Coupe, descrito como um "verdadeiro foguete" pela casa de leilões, foi vendido por US$ 1,5 milhão.

Direito de imagem EPA Image caption O leilão dos carros de luxo de Teodorín arrecadou cerca de US$ 27 milhões no total

Esse carro tinha a seguinte inscrição gravada: "Feito à mão na Inglaterra para Teodoro NGuema Obiang Mangue", conforme informou a Bonhams.

"Ver todos (esses veículos) juntos é realmente extraordinário", afirmou à BBC Lynnie Farrant, representante da Bonhams.

De acordo com Farrant, os automóveis despertaram o interesse de colecionadores de todo o mundo, especialmente da Europa e do Oriente Médio.

O agente de um colecionador de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, comprou vários carros, segundo a agência de notícias Reuters.

Direito de imagem Reuters Image caption Os veículos foram confiscados pelas autoridades suíças como parte de uma investigação contra Teodorin

Cerca de 50 outros automóveis - de proprietários diferentes - também foram vendidos no mesmo leilão.

Entre esses veículos, estava um Aston Martin Lagonda de 1956, que pertencia ao falecido Claude Nobs, fundador do Montreux Jazz Festival.

Direito de imagem Reuters Image caption Cerca de US$ 23 milhões arrecadados serão destinados a projetos sociais na Guiné Equatorial

Quem é 'Teodorín' Nguema Obiang?

Mais conhecido como Teodorín, o filho do presidente da Guiné Equatorial tem 51 anos.

Foi assessor do pai e ministro da Agricultura, antes de ser nomeado segundo vice-presidente, em 2012, e vice-presidente, em 2016.

A Constituição do país prevê que, em caso de morte do presidente, ele deve assumir o cargo.

Direito de imagem AFP Image caption Teodorín é conhecido por compartilhar seu estilo de vida extravagante nas redes sociais

É conhecido por suas excentricidades e estilo de vida luxuoso: além de carros, coleciona mansões e aviões particulares.

Um artigo de 2014 do jornal americano The New York Times descreveu Teodorín como "um empresário de música rap e bon vivant, fã de Lamborghinis e longas viagens a Hollywood e ao Rio de Janeiro".

Em outras reportagens publicadas pela imprensa internacional, Teodorín recebeu críticas por seu estilo de vida e gastos extravagantes, o que o levou a ser investigado por corrupção em diferentes países.

Em 2014, entregou às autoridades americanas uma mansão em Malibu, na Califórnia, uma Ferrari e uma coleção de objetos de Michael Jackson como parte de um acordo com as autoridades para evitar um julgamento por corrupção.

Em 2017, um tribunal francês o condenou a três anos de prisão, com efeito suspensivo, por desvio de dinheiro.

Direito de imagem AFP Image caption Teodoro Obiang é presidente da Guiné Equatorial desde 1979

Em 2018, a imprensa brasileira informou que a Polícia Federal e a Receita Federal apreenderam mais de US$ 16 milhões em dinheiro e relógios de luxo com a comitiva de Obiang no aeroporto de Viracopos, em São Paulo.

Três anos antes, a escola de samba Beija-Flor foi campeã do Carnaval carioca com um enredo polêmico por exaltar a Guiné Equatorial — rumores não confirmados afirmavam na época que o país africano teria financiado o enredo com uma quantia que variaria de R$ 5 milhões a R$ 10 milhões.

As autoridades suíças estavam investigando o filho de Obiang por lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos, mas arquivaram o caso em fevereiro deste ano.

Os veículos leiloados no domingo foram confiscados como parte de um acordo no qual a Guiné Equatorial concordou em pagar US$ 1,3 milhão para "cobrir as despesas processuais".

De acordo com a lei suíça, os promotores podem retirar as acusações de corrupção se os réus oferecerem uma indenização "e restabelecerem uma situação que esteja em conformidade com a lei", informou a agência de notícias AFP.

Ainda segundo a AFP, o Ministério das Relações Exteriores da Suíça supervisionará como o dinheiro arrecadado no leilão será investido em projetos sociais na Guiné Equatorial.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!