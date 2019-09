Direito de imagem The Yongshan Police/ChinaNews Image caption Após 17 anos, fugitivo foi encontrado graças a drones

A polícia chinesa conseguiu prender um homem que estava foragido havia 17 anos, graças ao uso de drones para monitorar uma caverna que ele usava como refúgio.

Song Jiang, de 63 anos, havia sido preso sob acusação de tráfico de mulheres e crianças, mas conseguiu escapar de um campo de prisioneiros em 2002.

Segundo a polícia, ele viveu nos últimos anos em uma caverna apertada e afastado da interação humana.

Recentemente, as autoridades receberam denúncias com pistas de seu paradeiro. E essas informações levaram às montanhas próximas à cidade natal dele na província Yunnan, no sudoeste chinês.

Direito de imagem The Yongshan Police/ChinaNews Image caption Drones identificaram rastros do foragido na região montanhosa próxima à cidade natal dele

Depois que buscas in loco terminaram sem sucesso, as autoridades decidiram usar drones para tentar localizar o foragido.

As aeronaves ajudaram então a identificar uma telha azul de aço em um penhasco íngreme e vestígios de lixo doméstico nas proximidades.

As imagens levaram a uma operação em terra.

Segundo a polícia, o foragido vive em reclusão há tanto tempo que as autoridades tiveram bastante dificuldade para se comunicar com ele.

A mídia estatal afirmou que Song usava garrafas plásticas para coletar água do rio e galhos de árvores para fazer fogueira e se aquecer.

Agora ele foi enviado de volta para a cadeia.

Direito de imagem The Yongshan Police/ChinaNews Image caption Caverna de dois metros quadrados onde ele vivia

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!