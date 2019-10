Como funciona o projeto que tenta acabar com a 'Grande Ilha de Lixo' do Pacífico

Uma boia de 600 metros de comprimento é a mais nova aposta para tentar limpar o maior amontoado de lixo flutuante do mundo.

Localizada entre o Havaí e a Califórnia, a Grande Ilha de Lixo do Pacífico se espalha por 700 mil km², área maior do que o Estado americano do Texas.

A boia foi inventada pelo holandês Boyan Slat e retém os detritos, movendo-se de acordo com as correntes do mar.

Meses depois, uma traineira remove o lixo.

Há também uma rede que coleta o microplástico.

O objetivo agora é ampliar e fortalecer a iniciativa, para poder reduzir à metade o tamanho da ilha de lixo.

