A cacatua que sobreviveu após levar 5 tiros na Austrália

Direito de imagem Hospital para Aves, Répteis e Animais de Estimação Image caption Exames de raios-x mostraram que um dos projéteis se alojou próximo ao olho do bichinho

Uma cacatua está em recuperação na Austrália após tomar cinco tiros de uma pistola de ar comprimido.

O animal, chamado Mr. Cocky, foi encontrado por um morador da cidade de Sydney, no mês passado, e levado para o Hospital para Aves, Répteis e Animais de Estimação Exóticos.

O hospital diz que uma das balas se alojou a milimetros do olho esquerdo da ave.

Alguns dos projéteis foram removidos e Mr. Cocky está recebendo fisioterapia para poder voar novamente.

"Esse aqui é como se tivesse ganhado na loteria, ele definitivamente tem muita sorte de estar vivo", disse o veterinário Lorenzo Crosta à ABC News.

Exames de raios-x mostraram outros três projéteis no peito e um no ombro. Ele foi atingido com duas pistolas de ar comprimido diferentes.

Não se sabe o motivo do ataque, e o hospital não tem certeza se a pessoa que levou Mr. Cocky tem algo a ver com seus ferimentos.

"Como você pode sequer imaginar atirar em um animal que está simplesmente quieto em seu canto?", disse Crosta. "É muito injusto."

Apesar dos muitos ferimentos do pássaro, o hospital decidiu não retirar todos os projéteis porque eles não atingiram órgãos vitais de Mr. Cocky.

As cacatuas são uma espécie protegida nessa região da Austrália e a pena para quem atirar em uma pode chegar a 5 anos de prisão, além de multa.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!