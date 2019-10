Os territórios batizados por Colombo e que mantiveram seus nomes até hoje

Direito de imagem Getty Images Image caption Cristovão Colombo batizou muitas ilhas e territórios

Em 3 de agosto de 1492, com o aval dos reis católicos da Espanha, o explorador italiano Cristóvão Colombo partiu do porto de Palos de Moguer, no sul da Península Ibérica, rumo às Índias.

Ele e sua tripulação navegaram pelo Oceano Atlântico nas embarcações Santa Maria, Pinta e Niña por cerca de 70 dias até que, na noite de 11 e 12 de outubro, se depararam com uma ilha que acreditavam ser seu destino final.

"Eles chegaram a uma ilhota (...) chamada na língua dos índios de Guanahani", diz o livro "As quatro viagens e o testamento", de Cristovão Colombo, que compila as anotações dos diários do explorador.

Em seguida, essa ilha, habitada por indígenas taínos, foi chamada por Colombo de San Salvador.

Sabe-se que a localidade fazia parte do arquipélago das Antilhas. Atualmente, há um debate entre historiadores sobre se essa ilha seria San Salvador (Watling), nas Bahamas.

Direito de imagem Biblioteca do Congresso dos EUA Image caption Mapa de 1507 é considerado certificado de nascimento da América, pois foi a primeira vez que essa palavra foi usada para denominar o continente

Mas San Salvador foi apenas o primeiro de uma série de nomes com os quais Colombo batizou terras, rios, cabos, penínsulas e portos no novo território.

E muitos deles estão documentados em seus diários de viagem.

Mas quais são eles?

Trabalho difícil

Pegar um mapa e traçar a rota que Colombo fez não é uma tarefa fácil.

Ainda mais complexo é tentar combinar as centenas de territórios e acidentes geográficos que Colombo batizou e que ainda mantêm seu nome de batismo.

Direito de imagem Getty Images Image caption A primeira ilha que Colombo pisou no "Novo Mundo" seria nas Bahamas

Historiadores consultados pela BBC News Mundo, o serviço de notícias em espanhol da BBC, dizem se tratar de um trabalho que ninguém fez.

"Encontrar os nomes que ele deu não é muito complicado, mas saber se eles ainda estão em uso é mais difícil", explica à BBC News Mundo o historiador luso-americano Manuel Rosa.

Confira abaixo, em ordem alfabética, a lista dos países no continente americano que foram batizados por Colombo há mais de 500 anos.

1. Antigua e Barbuda

Esta pequena nação é composta por Antigua e Barbuda, que são as duas maiores e mais importantes ilhas do arquipélago, além de ilhotas, incluindo a desabitada Redonda.

Antigua foi visitada por Cristóvão Colombo em 1493 , durante sua segunda viagem ao "Novo Mundo".

Ele a batizou em homenagem à igreja de Santa María de la Antigua, em Sevilha, na Espanha, de acordo com o "Dicionário Conciso de Nomes de Lugares do Mundo", da editora britânica Oxford.

Então, em 1632, Antígua foi colonizada pelos ingleses e o mesmo aconteceu com Barbuda, em 1678. Esta última tornou-se dependente de Antígua no século 18.

Nos dois séculos seguintes, as ilhas permaneceram sobre domínio britânico até que, em 1981, Antígua e Barbuda declararam sua independência.

2. Costa Rica

Direito de imagem Getty Images Image caption Costa Rica é chamada assim porque Colombo pensou que estava cheia de ouro

Cristóvão Colombo deu nome a esse país em 1502, durante sua quarta viagem.

"Possivelmente por causa da crença (errada) de que encontraria ouro lá, já que nativos usavam ornamentos desse metal precioso. O que ele não sabia era que o ouro era importado", diz o livro da editora Oxford.

No entanto, a costa era rica em madeira, frutas e água.

O nome Costa Rica foi oficializado em 1539 e, no ano seguinte, embora ali não houvesse assentamentos espanhóis até 1561, começou a fazer parte do vice-reinado da Nova Espanha.

Em 1568, a região foi absorvida pelo novo reinado da Guatemala, até declarar independência em 1821 e ingressar no Império Mexicano.

Dois anos depois, foi um dos membros fundadores das Províncias Unidas da América Central.

A Costa Rica é uma república independente desde 1848. E, curiosamente, sua moeda é chamada de colón (colombo, em espanhol).

3. Cuba

Direito de imagem Getty Images Image caption Cuba não foi o primeiro nome dado por Colombo, mas prevaleceu sobre os demais

O nome de Cuba é um caso muito especial entre todos os nomes atribuídos por Cristóvão Colombo.

E é talvez um dos que ele mais menciona em seus diários de viagem. Aparece cerca de 19 vezes durante a primeira viagem, de acordo com o livro "As quatro viagens e o testamento".

"O que aconteceu com o nome Cuba é algo engraçado, porque ele a chama de Juana e os nativos a chamam de 'Colba' e, na próxima vez em que ele menciona o nome da ilha, ele passa a chamá-la de Cuba", explica Rosa, autor de vários livros sobre a vida de Cristóvão Colombo.

Em 23 de outubro de 1942, Colombo escreveu: "Gostaria de partir hoje para a ilha de Cuba, que acredito ser Cipango, de acordo com os sinais dados por essas pessoas sobre sua grandeza e riqueza".

Cipango é o nome pelo qual europeus e chineses chamavam o Japão. Portanto, é provável que Colombo tenha pensado que Cuba era o Japão, como ele mesmo expressa em seu diário.

Apenas em 5 de dezembro daquele ano, Colombo chama Cuba de Juana. A partir de então, faz essa correlação várias vezes no diário, como se as duas palavras fossem sinônimas.

Outro fato marcante é que "o único lugar que se chamava Cuba naquela época se localizava em Portugal", acrescenta Rosa, destacando a suposta conexão entre o explorador e o reino de Portugal.

4. Dominica

Direito de imagem Getty Images Image caption Dominica se chama assim porque Colombo chegou ali num domingo

O país caribenho foi visitado por Cristóvão Colombo em 3 de novembro de 1493, um domingo.

Por isso, o explorador o batizou em homenagem ao dia de Deus, no Latin Dies Dominica ou domingo.

Os nativos o chamavam de Waitukubuli, que significava "alto como seu corpo", em referência à cordilheira que percorre a ilha de norte a sul, diz o livro da editora Oxford.

Dominica passou às mãos dos britânicos em 1783 e fez parte de várias federações coloniais durante os dois séculos seguintes.

Tornou-se um Estado Associado do Reino Unido com um governo autogerenciado em 1967, antes de se tornar uma república independente em 3 de novembro de 1978, coincidindo com o 485º aniversário da chegada de Colombo à ilha.

5. Jamaica

Direito de imagem Getty Images Image caption Jamaica foi visitada por Colombo em 1494

A Jamaica foi visitada por Colombo em 1494.

Embora o explorador não lhe tenha dado esse nome, sempre se referia à localidade dessa maneira.

Colombo menciona "Jamaica" seis vezes em sua quarta viagem.

O nome original dado pelos aborígines aruaques à ilha é Xaymaca ou Yamaya, que significa "terra de madeira e água".

Mais tarde, em seu testamento, Colombo a chamou de Santiago : "Descobri muitas ilhas (...), entre as quais a Jamaica, que chamamos de Santiago". Mas claramente esse nome não perdurou.

A ilha ficou sob posse espanhola até 1655, quando foi conquistada pelos britânicos.

A Jamaica é um estado independente desde 1962.

6. Hispaniola

Direito de imagem Getty Images Image caption Hispaniola é a ilha compartilhada pela República Dominicana e pelo Haiti

Hispaniola é a ilha compartilhada pela República Dominicana e pelo Haiti.

E foi o primeiro assentamento espanhol no "Novo Mundo".

Os nativos chamavam a ilha de Bohio, Baneque ou bareque antes de Colombo chegar em 1492 e batizá-la de Hispaniola.

Durante a presença espanhola, às vezes foi chamada de Santo Domingo (atual nome da capital da República Dominicana).

7. Santa Lúcia

Direito de imagem Getty Images Image caption Santa Lúcia se chama assim porque Colombo a teria visitado pela 1ª vez no dia de Santa Lúcia

Acredita-se que a ilha tenha sido visitada por Colombo pela primeira vez em 1502, possivelmente em 13 de dezembro, dia de Santa Lúcia.

Trocou de mãos entre franceses e ingleses várias vezes durante o século 17, mas mas foi cedida ao Reino Unido em 1814 e tornou-se uma das Ilhas de Barlavento em 1871.

Santa Lúcia ganhou independência em 1979.

Seu nome original era Iouanalao, que significa "o lugar onde a iguana foi encontrada", de acordo com o livro da editora Oxford.

8. São Vicente e Granadinas

Direito de imagem Getty Images Image caption São Vicente faz alusão a mártir religioso enquanto Granadinas, à cidade espanhola

Colombo chegou à ilha de São Vicente em 22 de janeiro de 1498, no dia em homenagem a San Vicente de Zaragoza, um mártir que morreu torturado em 304.

O nome das Granadinas refere-se à cidade espanhola de Granada.

As ilhas de São Vicente e Granadinas passaram ao domínio britânico em 1763, embora os aborígines nativos tenham mantido o controle da ilha até 1796.

O nome original de São Vicente era Youlou ou Hairoun, que significa "Lar dos Abençoados".

São Vicente e Granadinas conquistou sua independência em 1979.

9. Trinidad (e Tobago)

Direito de imagem Getty Images Image caption Trinidad e Tobago está a 11 quilômetros da Venezuela

O arquipélago é composto por duas ilhas principais, Trinidad, que é a maior e a mais populosa, e Tobago, além de várias ilhas menores.

A República de Trinidad e Tobago era originalmente chamada de Leré pelos nativos caribenhos, o que significa "Terra dos beija-flores".

Cristóvão Colombo chegou à ilha em 1498 e deu o nome de Trinidad por causa dos três picos que cercam o sul da baía onde desembarcou. Para ele, representavam a Santíssima Trindade, explica o livro da editora Oxford.

Nos diários de suas quatro viagens, Colombo descreve repetidamente a beleza que encontrava enquanto percorria a região.

"As águas são sempre muito claras e o fundo é visível ... São ilhas muito verdes e férteis com ar muito doce, e pode haver muitas coisas que eu não sei ...".

"Acredito que exista o Paraíso Terrestre, aonde ninguém pode ir, exceto por vontade divina. E acredito que esta terra que Vossas Altezas mandaram descobrir agora é muito grande e há muitos outros no Austro de que nunca houve notícias", escreveu o explorador.

