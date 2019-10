'Blob': o que é a misteriosa criatura com 720 sexos e sem cérebro

Direito de imagem Reuters Image caption O Physarum polycephalum é considerado um dos maiores mistérios da natureza

Ele não tem boca, estômago, olhos, tampouco pode detectar ou digerir alimentos. Também não tem braços ou pernas, mas consegue se locomover — e, em um único dia, dobrar de tamanho.

É capaz de aprender e transmitir conhecimento, apesar de não ter cérebro. Se for cortado ao meio, tem a capacidade de se regenerar em dois minutos.

Os cientistas sabem que não se trata de uma planta, tampouco de um animal ou fungo — embora aja como uma mistura destes dois últimos. E, no seu mundo, não existem machos ou fêmeas, mas 720 sexos diferentes.

Nota: Em termos científicos, a quantidade de sexos de um organismo refere-se ao número de células sexuais que este organismo produz, sem nenhuma relação com o conceito cultural normalmente usado, muitas vezes confundido com o gênero de cada indivíduo. As células sexuais são produzidas pelos organismos para serem combinadas com as de outros indivíduos da mesma espécie com objetivo de reprodução.

É o Physarum polycephalum, que literalmente quer dizer "bolor de várias cabeças". Conhecido como "Blob", o curioso organismo será exibido no zoológico de Paris, na França, a partir deste fim de semana.

"O 'Blob' é realmente uma das coisas mais extraordinárias que existem hoje na Terra", afirmou o diretor do zoológico de Paris, Bruno David, que considera a criatura "um dos mistérios da natureza".

"Existe há milhões de anos e ainda não sabemos muito bem o que é. Não se sabe muito bem se é um animal, se é um fungo ou se é algo entre os dois", acrescentou.

O apelido "Blob" vem de um filme de ficção científica de 1958, A Bolha Assassina (The Blob, em inglês), estrelado por Steve McQueen, no qual uma forma de vida alienígena, a "Bolha" (ou "Blob"), consome tudo que vê pela frente em uma pequena cidade da Pensilvânia, nos EUA.

Como é essa criatura?

O Physarum polycephalum já vivia na Terra 500 anos antes dos seres humanos.

Durante muito tempo, foi considerado um fungo, mas, na década de 1990, um estudo o reclassificou no grupo dos mixomicetos, ou bolor limoso, uma subcategoria da família das amebas.

Sua aparência se assemelha a uma esponja escorregadia e geralmente tem coloração amarela, mas também existem variedades em rosa, branco e vermelho.

Direito de imagem AFP Image caption O 'Blob' é geralmente encontrado em locais úmidos e frescos, como a casca de algumas árvores

Consiste em uma única célula — às vezes, com muitos núcleos, que podem replicar seu DNA e se dividir.

É frequentemente encontrado em locais onde há decomposição de folhas e em troncos de árvores, locais frescos e úmidos.

Parece que não se movimenta, mas se locomove a um centímetro por hora em busca de presas, como esporos de fungos, bactérias e micróbios.

É capaz de pensar

Para os cientistas, uma das características mais fascinantes do "Blog" é sua capacidade de raciocinar.

"Ele é capaz de memorizar, é capaz de adaptar seu comportamento, é capaz de resolver problemas, de se movimentar por um labirinto, procurar soluções de otimização, de se comportar um pouco como um animal", explica David.

A análise deste organismo chegou, inclusive, a redefinir o entendimento de como a inteligência — de qualquer tipo — funciona, após a publicação de um estudo em 2016.

Direito de imagem AFP Image caption 'Blobs' de até 10 metros de comprimento foram cultivados em laboratório

Os pesquisadores concluíram que essa criatura, apesar de não ter um sistema nervoso central, é capaz de "aprender" com suas experiências e mudar seu comportamento de acordo com elas.

Em experimentos de laboratório, os cientistas observaram como o bolor se adaptava ao longo do caminho até uma fonte de alimentação.

E, quando se funde com outro, pode transmitir conhecimento.

'Quase imortal'

Se os espectadores do zoológico de Paris esperam uma atração com movimentos espetaculares, podem ficar desapontados com um ser vivo cujo movimento dificilmente é percebido.

Por isso, o zoológico terá uma tela interativa que inclui um vídeo acelerado da locomoção de "Blob", que se move por meio da extensão de saliências, chamados pseudópodes.

Direito de imagem AFP Image caption As telas inteligentes do zoológico de Paris vão mostrar a locomoção do 'Blob'

Mas as características do Physarum polycephalum são espetaculares por si só.

Ele se reproduz mediante a produção e liberação de esporos, que se tornam novos "Blobs".

"Não há dois sexos diferentes, mas sim cerca de 720, portanto a reprodução não é um problema", explica David.

Mas, como na maioria das outras espécies, a sobrevivência é impulsionada pela diversidade genética, que no caso do "Blob" acontece quando dois organismos geneticamente diferentes se encontram e se fundem em um novo "Blob".

Direito de imagem Reuters Image caption O Physarum polycephalum não possui espécimes femininos e masculinos, mas uma variedade de 720 sexos

Também se deve a seu mecanismo de defesa — quando se vê ameaçado, ele entra em estado de hibernação e "seca".

Esse modo vegetativo está "próximo da imortalidade", informou à AFP Audrey Dussutour, especialista em "Blob", do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França.

"Você pode, inclusive, colocá-lo no micro-ondas por alguns minutos" — e com algumas gotas de água, voilà!, ele volta à vida, disposto a se alimentar e procriar.

