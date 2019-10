Direito de imagem Getty Images Image caption Pesquisa sugere que os comprimidos oferecem mais proteção contra ataques cardíacos e derrames quando tomados na hora de dormir — e não pela manhã

Para tirar melhor proveito dos medicamentos de uso diário para controlar a pressão arterial, uma pesquisa recente sugere que devemos tomá-los antes de dormir.

É uma dica simples que pode salvar vidas, afirmam os autores do estudo espanhol, publicado na revista científica European Heart Journal.

De acordo com a pesquisa, os comprimidos oferecem mais proteção contra ataques cardíacos e derrames quando tomados na hora de dormir — e não pela manhã.

Os especialistas acreditam que o ritmo circadiano — ciclo fisiológico de aproximadamente 24 horas em que se baseia nosso relógio biológico — altera a resposta ao medicamento.

Mas advertem que são necessários mais estudos para verificar se os resultados são aplicáveis ​​a todos os pacientes com hipertensão — e que eventuais alterações no horário da medicação não devem ser feitas sem antes consultar um médico.

O que é hipertensão

A hipertensão arterial, popularmente chamada de pressão alta, é uma doença crônica e degenerativa, caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias.

É o principal fator de risco para doenças cardiovasculares.

No Brasil, aproximadamente 35% da população tem a enfermidade, segundo dados do Ministério da Saúde, mas metade nem sabe disso. Das pessoas que têm conhecimento, 50% fazem uso de medicação, e, dessas, apenas 45% têm a pressão controlada.

Sincronizar o remédio com o 'relógio biológico'

Há cada vez mais evidências de que vários medicamentos, incluindo comprimidos para o coração, podem funcionar melhor quando tomados em horários específicos do dia.

Este último estudo é o maior realizado até hoje para analisar esse fenômeno com remédios para controlar a hipertensão arterial — e contou com a participação de mais de 19 mil pessoas que tomavam esse tipo de medicamento.

Os participantes foram divididos em dois grupos aleatoriamente — um deles tomava os compridos pela manhã, e o outro, na hora de dormir.

Eles foram monitorados pelos pesquisadores por pelo menos cinco anos.

Os resultados mostraram que os participantes que tomavam o medicamento à noite tinham quase metade do risco de morrer em decorrência — ou de sofrer — um enfarte, derrame ou insuficiência cardíaca.

É que a pressão arterial deveria diminuir naturalmente à noite, enquanto descansamos e dormimos.

Se isso não acontece, e a pressão permanece consistentemente alta, aumenta o risco de ataques cardíacos e derrames, dizem os especialistas.

A pesquisa sugere que tomar o medicamento à noite ajuda a manter a pressão arterial noturna sob controle, em pacientes diagnosticados com hipertensão.

Os participantes do estudo que tomavam o remédio na hora de dormir apresentaram, em média, pressão arterial significativamente mais baixa à noite e durante o dia — e a pressão diminuía mais à noite, em comparação com os participantes que tomavam a medicação todas as manhãs.

Principal autor do estudo, Ramon Hermida, da Universidade de Vigo, na Espanha, afirmou que os médicos podem considerar fazer a recomendação aos pacientes:

"É totalmente gratuito. Pode salvar muitas vidas."

"As diretrizes atuais sobre o tratamento da hipertensão não recomendam um horário preferencial para o tratamento. A ingestão matinal tem sido a recomendação mais comum pelos médicos, com base no objetivo enganoso de reduzir os níveis da pressão arterial matinal."

"Os resultados deste estudo mostram que os pacientes que tomam rotineiramente seus medicamentos contra a hipertensão na hora de dormir, ao invés de quando acordam, apresentam pressão arterial mais controlada e, mais importante, um risco significativamente menor de morte ou problemas cardíacos e circulatórios".

Ele afirma que é necessário realizar mais estudos em diferentes populações para verificar se os resultados são aplicáveis ​​a todos os pacientes hipertensos que tomam diferentes marcas de comprimidos para controlar a pressão arterial.

"Embora este estudo respalde descobertas anteriores nessa área, são necessárias mais pesquisas entre outros grupos étnicos e pessoas que trabalham em diferentes turnos, para provar realmente que tomar remédios para pressão arterial à noite é mais benéfico para a saúde cardiovascular", acrescenta Vanessa Smith, da British Heart Foundation.

Ela adverte:

"Se você toma remédio para controlar a pressão arterial, é importante checar com seu médico antes de alterar o horário em que toma (a medicação). Pode haver razões específicas pelas quais o seu médico receitou medicamentos para serem tomados de manhã ou à noite."

O estilo de vida que você leva também faz diferença quando se trata de pressão arterial. Portanto, evite:

- Beber muito álcool;

- Fumar;

- Estar acima do peso;

- Não praticar exercício físico suficiente;

- Comer muito sal.

