Índiano é acusado de matar ursos e comer pênis como afrodisíaco

Direito de imagem Getty Images Image caption Vesícula biliar de urso-preguiça, que suspeito também retirava, é usado pela medicina chinesa e vale muito no comércio ilegal

A polícia da Índia anunciou a prisão de um caçador suspeito de matar diversos ursos-preguiça e de comer os pênis dos animais.

O suspeito, identificado como Yarlen, era procurado havia anos pela polícia. Ele foi detido no último dia 19 no Estado de Gujarat (oeste indiano), após 12 tentativas frustradas de prendê-lo.

Yarlen é integrante da tribo nômade Pardhi-Behelia, que acredita que o órgão sexual do urso-preguiça é um alimento afrodisíaco, segundo Ritesh Sirothia, do departamento de florestas do Estado indiano de Madhya Pradesh, no centro do país.

Esse grupo vive tradicionalmente em florestas e caça como modo de sobrevivência.

A Índia proíbe a caça de animais selvagens, e o veto vale também para comunidades tribais. Mas parte delas mantém a tradição de caçar em florestas. O governo da Índia afirma que atua para oferecer alternativas econômicas para essas tribos, mas muitas ainda continuam vivendo à margem da sociedade.

Segundo as autoridades, Yarlen é considerado um dos mais notórios caçadores envolvidos com o comércio ilegal de tigres no país, e atua nesse segmento desde os 15 anos.

Ele é suspeito de ligação com a caça e a venda de animais selvagens ameaçados de extinção, incluindo tigres, nas regiões central e oeste da Índia.

Direito de imagem MP Wildlife STF Image caption Polícia afirma que Yarlen caçava ursos-preguiça e tigres, além de outros animais ameaçados de extinção

Segundo a polícia, Yarlen usava identidades falsas para escapar das autoridades. Não há informações oficiais sobre o depoimento do suspeito, que ainda não tem advogado, e nem se ele negou ou não as acusações.

"Montamos um grupo especial para rastreá-lo e prendê-lo. Foi nossa busca mais longa, durou seis anos", afirmou Sirothia, que liderou a força-tarefa montada para encontrar o suspeito.

Yarlen foi preso pela primeira vez em 2013 depois que a polícia encontrou duas carcaças de ursos-preguiça sem pênis nem vesícula biliar no Parque Nacional de Kanha, reserva de tigres no Estado de Madhya Pradesh.

Ele passou um ano na prisão até sair em liberdade condicional e fugir. A bile do urso, produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar, tem sido usada na tradicional medicina chinesa por centenas de anos e tem um preço elevado no mercado internacional ilegal.

Direito de imagem Getty Images

