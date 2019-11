'Por que criei um curso que ensina a ser pai'

Direito de imagem Arquivo pessoal Image caption Sheldon Smith (ao centro, de camisa lilás), com a turma mais recente do Projeto Dovetail, formada em junho; 'Se você não vê seu pai, é mais difícil ser pai', diz ele

Sheldon Smith, americano de Chicago, tinha só 21 anos quando se tornou pai de Jada. E descobriu que não sabia nada da paternidade, nem tinha qualquer modelo que lhe servisse de referência: seu pai havia sido preso diversas vezes e nunca fora uma presença constante na sua vida.

"Eu cresci sem pai. Ele e minha mãe tinham 18 anos quando nasci, eram muito jovens, e meu pai estava sempre entrando e saindo da minha vida", conta ele à BBC News Brasil.

"Ter filhos me fez pensar nas dificuldades que ele mesmo teve (por ele próprio crescer sem pai). Se você não vê seu pai, é mais difícil ser pai. A paternidade não vem com um manual. E com muitos dos meus amigos era a mesma coisa."

Sua experiência encontra respaldo nos dados estatísticos: quase a metade das crianças negras americanas com menos de 18 anos vivem apenas com a mãe, segundo dados de 2017 do Instituto Pew.

Perto da época de nascimento de Jada, Smith assistiu a um discurso do então candidato a presidente Barack Obama, que falou em uma igreja de Chicago por ocasião do Dia dos Pais, em junho de 2008.

"Pais são professores, mentores, guias, que nos levam ao sucesso. Mas se formos honestos com nós mesmos, vamos admitir que muitos pais estão ausentes de muitas vidas", disse Obama na ocasião.

"Abandonam suas responsabilidades, agem como garotos em vez de homens. (...) Sua responsabilidade não acaba na concepção — qualquer tolo é capaz de fazer um filho. Mas ser pai é ter a coragem de criar esse filho. (...) A todas as mães criando seus filhos sozinhas: vocês precisam de ajuda. Tantas mulheres estão fazendo isso de modo heróico. Temos muito orgulho de vocês, mas vocês não deveriam ter de fazer tudo sozinhas."

Direito de imagem Getty Images Image caption 'Pais são professores, mentores, guias, que nos levam ao sucesso. Mas se formos honestos com nós mesmos, vamos admitir que muitos pais estão ausentes de muitas vidas', disse Obama em discurso de 2008

O discurso marcou Smith.

"Foi muito inspirador, porque Obama falou da importância da parternidade, e ninguém mais estava falando sobre isso. (...) Falam sobre educação, sistema judicial, emprego. Mas para muitas crianças um componente ausente em suas vidas é a paternidade", conta ele, hoje com 31 anos. "Isso me fez pensar sobre o que eu queria fazer."

Vida prática e legislação

Foi o empurrão para Smith criar um programa voltado para pais como ele: que não tinham noções claras de paternidade, mas desejavam ser uma presença constante e positiva na vida dos filhos.

Seu projeto, chamado Dovetail, oferece desde 2009 um curso gratuito e voluntário de 12 semanas para jovens de 17 a 24 anos da comunidade afroamericana de Chicago, "dando a jovens sob alto risco as ferramentas de que precisam para serem pais e homens melhores", segundo a descrição do programa.

O "alto risco" se refere ao fato de que muitos são egressos do sistema de Justiça, têm envolvimento com gangues, vêm de lares vulneráveis, estão sem estudar ou trabalhar ou ainda não contam com "um entendimento claro da vida ou da paternidade", diz Smith.

Outros participantes, agrega, estão apenas "perdidos" e têm poucos modelos positivos masculinos em que se inspirar ou se amparar.

A maioria não mora com a mãe de seus filhos, embora a metade esteja em relacionamento com elas. "Muitos nunca tiveram um emprego de verdade ou aprenderam a lidar com dinheiro."

Os três meses de curso abarcam lições de vida prática — como se preparar para entrevistas de emprego e cuidar da própria vida financeira — e de Justiça criminal, uma vez que parte considerável desses pais enfrenta problemas com a lei ou está em disputas de guarda dos filhos.

Mas uma parte crucial do curso, diz Smith, consiste em conversar sobre a paternidade: desde desenvolvimento infantil (a importância de brincar para se desenvolver e como adultos podem ajudar estimular a imaginação das crianças, por exemplo) até "como ser o pai que você quer ser" e "tornar-se um exemplo para os filhos", para "quebrar o ciclo de pais ausentes".

Direito de imagem Getty Images Image caption Sheldon Smith afirma que quer romper ciclo de 'pais ausentes'

Algumas sessões acabam sendo momentos de desabafo, em que os jovens homens compartilham suas experiências e temores. "Muitos choram porque queriam que seus pais estivessem presentes em suas vidas", relata.

Números brasileiros

A situação no Brasil como um todo não é tão diferente da observada na comunidade negra nos EUA.

Pelos dados do Censo Escolar, calculou-se em 2015 que 5,5 milhões de crianças brasileiras matriculadas em escolas do país não tinham o nome do pai no documento de identidade.

Segundo o IBGE, para 84% das crianças de menos de quatro anos, a responsável principal pela criação é a mãe.

E a quantidade de lares chefiados por mulheres passou de 23% para 40% entre 1995 e 2015, segundo um relatório do ano retrasado feito pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) com base em dados do IBGE. Em apenas um terço dessas famílias havia a presença de um homem.

O estudo do Ipea aponta que isso aumenta "o risco de vulnerabilidade social, já que a renda média das mulheres, especialmente a das mulheres negras, continua bastante inferior não só à dos homens, como à das mulheres brancas".

Para Sheldon Smith, sua experiência no Dovetail mostra que se trata de uma questão universal.

"A paternidade é universal. Acho que seja nos EUA, no Brasil ou em qualquer lugar, as pessoas querem se tornar pais melhores. Não é uma questão local ou racial, é uma questão que afeta pessoas."

No momento, um laboratório de pesquisas criminais da Universidade de Chicago começa a investigar, sob parâmetros científicos, o impacto do programa na vida dos homens — até agora, o Dovetail teve 476 participantes que concluíram o curso.

"O crucial é ser um pai presente", opina Smith. "Quando você está presente, o resto vai acontecendo."

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!