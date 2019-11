Veja quais são os golpes mais comuns no WhatsApp e como se proteger

Direito de imagem Reuters Image caption Fingir que teve o celular furtado para roubar um número de celular é um dos golpes mais comuns aplicados no Brasil

Uma oferta tentadora, uma ligação de um número desconhecido ou até um amigo muito próximo pedindo para que você pague um boleto. Também pode ser algum familiar pedindo um depósito bancário para ajudá-lo numa situação difícil. Essas são algumas das situações mais comuns que envolvem invasões a contas de WhatsApp.

A popularidade do aplicativo de troca de mensagens mais usado no mundo atrai a atenção de hackers e estelionatários.

A BBC News Brasil ouviu especialistas em segurança cibernética e policiais que atuam na área para entender como são aplicados alguns dos golpes mais comuns por meio do aplicativo no Brasil. Os especialistas e o próprio WhatsApp deram dicas para evitá-los.

1) Chip roubado

Um dos golpes mais difíceis de serem identificados pelas vítimas é o do chip perdido. Isso porque o golpista rouba o número de telefone de uma pessoa, bloqueia a linha original e se passa pela vítima para extorquir dinheiros dos contatos dela.

Mas como isso é feito?

Primeiro, o golpista compra um chip novo e liga para a operadora se passando pelo dono do chip original. Ele diz que perdeu o celular ou teve o aparelho roubado. Assim, a central reativa o antigo número no novo chip. Com isso, o golpista tem acesso aos grupos e à lista de contatos da pessoa no WhatsApp.

Quando o novo chip é ativado, o original é bloqueado. Os criminosos fazem isso sem precisar invadir nenhum dispositivo e correndo pouco risco.

Com o controle do número, os bandidos entram em contato com amigos e familiares da vítima para extorqui-los. Na maior parte das vezes, o estelionatário diz que está precisando de dinheiro com urgência. Entre os argumentos, eles dizem que precisam pagar um tratamento médico ou quitar dívidas, por exemplo.

Como a foto e o número de telefone são de uma pessoa de confiança, muitos caem nesse golpe antes que a vítima consiga identificar o golpe e avisar seus conhecidos. Algumas vezes, o bandido ainda extorque o próprio dono do chip para devolver o número.

Como evitar esse golpe?

O especialista em segurança de dados e diretor de inovação da Mandic Cloud Bruno Almeida explica que a solução é ativar a verificação em duas etapas (saiba como abaixo). Com isso, a pessoa que ativa um novo chip precisará de uma segunda confirmação, por e-mail ou SMS, caso ela tente acessar o aplicativo de mensagens.

O especialista ressalta que esse golpe só é possível quando os bandidos tiveram acesso aos dados pessoais da vítima de alguma forma. Para evitar que isso ocorra, ele indica cuidado na hora de passar essas informações online.

"Os funcionários das operadoras pedem uma série de dados pessoais antes de ativar um novo chip. O ideal é fazer cadastros apenas em sites conhecidos para evitar que seus dados caiam em mãos erradas. Informações como nome, endereço, telefone e CPF são suficientes para cometer diversas fraudes", afirmou.

Ao mesmo tempo, o presidente da SaferNet Brasil, Thiago Tavares, diz que essas informações podem ser conseguidas de outras maneiras pelos criminosos.

"Eles usam dados vazados encontrados na internet. Existem vários bancos de dados em que você consegue encontrar nome, CPF e data de nascimento de milhões de pessoas. O próprio governo já foi alvo disso. Um vazamento de dados do Departamento de Trânsito Estadual do Rio Grande do Norte (Detran) expôs as informações pessoais de 92 milhões de brasileiros em outubro de 2019", afirmou.

Tavares diz ainda que esse golpe também pode ser facilitado por funcionários de empresas de telefonia envolvidas no esquema criminoso.

Autenticação de dois fatores

A autenticação de dois fatores é uma boa maneira de manter seus dados mais protegidos. Trata-se de uma camada extra de segurança que garante que as pessoas que estão tentando ter acesso a uma conta online são quem elas realmente afirmam ser.

Está disponível não só no WhatsApp, mas em diversos outros aplicativos.

No WhatsApp, a opção é chamada de "verificação em duas etapas". Para acessá-la, vá até as configurações do app, entre na opção "conta" e em seguida "verificação em duas etapas" - tanto em Android como em iOS.

O aplicativo vai pedir para você escolher uma senha de seis dígitos, que será requisitada ocasionalmente.

Para ativá-la, primeiro é necessário digitar seu nome de usuário. Depois, em vez de ganhar acesso imediato à conta, é preciso fornecer uma segunda autenticação: a digital, um comando de voz, uma senha ou um código enviado por SMS para o seu celular.

"O presidente da SaferNet, Thiago Tavares, alerta que o melhor é evitar o SMS como fator de autenticação porque hoje ele pode ser facilmente hackeado."O SMS é vulnerável aos ataques pois está numa camada de uma rede criada na década de 1970. Existem diversos tutoriais que ensinam a quebrar essa proteção. O mais recomendado é cadastrar um email para a dupla autenticação", afirmou.Para ele, as pessoas deveriam usar a proteção extra como um hábito em todas as plataformas que a disponibiliza, como Gmail, Facebook, Instagram e Twitter.

2) Recarga ilimitada

Mais comum em grupos públicos, essa fraude ocorre quando o usuário também quer levar algum tipo de vantagem.

A fraude ocorre quando o estelionatários oferecem um serviço de recarga para celular ilimitada a um preço até dez vezes menor que o praticado pelo mercado. Algumas ofertas prometem planos ilimitados de telefonia durante um ano por um valor fixo. Também há golpistas que oferecem serviços de IPTV - um programa capaz de liberar até 18 mil canais de TV aberta e fechada do mundo inteiro.

Mas, ao baixar e instalar o aplicativo, o usuário passa a fornecer diversos dados pessoais e algumas vezes até permite que o aparelho seja rastreado.

Com isso, o bandido pode ter acesso ao número de cartão de crédito, contatos pessoais e até arquivos da vítima, como fotos e vídeos. Com o material em mãos, ele consegue fazer compras e depois ainda pode usar os arquivos pessoais para extorquir a vítima, por exemplo exigindo dinheiro para não publicar fotos íntimas na internet.

Como evitar esse golpe?

Bruno Almeida, da Mandic Cloud, diz que a primeira coisa a ser feita é ativar o duplo fator de autenticação para evitar o acesso ao aparelho.

"As pessoas precisam se atentar aos detalhes dos links e aplicativos que elas clicam e compartilham."

Ele conta que muitas vezes o aplicativo funciona e o usuário não percebe nenhuma alteração, mas diversos dados pessoais estão sendo compartilhados sem que o usuário perceba por meio de algum vírus ou mesmo de maneira autorizada pelo próprio dono do celular durante a instalação.

"Alguns jogos mandam muitos pop ups para que você instale outras coisas. Se o usuário conceder com uma permissão que pode obter mais acesso, ele (hacker) vai conseguir informação privilegiada", afirmou.

3) Site falso

Um dos golpes mais antigos da internet se reinventou e se tornou um dos preferidos dos golpistas durante a Black Friday: o phishing. São técnicas usadas para enganar e roubar os dados dos usuários. Uma das maneiras de fazer isso é criar sites falsos para que os clientes repassem, sem saber, dados a golpistas.

No Brasil, eles criam correntes falsas e a distribuem massivamente por meio de correntes de WhatsApp. Geralmente, são promoções de eletrodomésticos e eletrônicos vendidos a preços muito menores que o habitual.

Ao clicar no link com a suposta promoção, o usuário é redirecionado para um site idêntico ao de grandes lojas brasileiras de departamento. Na página, ele tem a opção de colocar seus dados e comprar o produto, quando finalmente esses dados são enviados aos bandidos.

Como evitar esse golpe?

Tavares, da SaferNet Brasil, diz que a pessoa que recebe esse tipo de oferta tentadora pela internet deve ter calma e paciência para verificar se a oferta é verdadeira e se a empresa tem uma boa reputação.

"A primeira coisa é digitar o site manualmente diretamente no browser para evitar sites clonados. O acesso diretamente por links pode levar a sites falsos e enganar o comprador. Se a loja realmente estiver fazendo a promoção, o cliente deve entrar em sites que comprovem a reputação da empresa, como a plataforma consumidor.gov.br, do Ministério da Justiça, e o Reclame Aqui", orientou.

Ele diz ainda que é possível confirmar pelo Google Street View se o endereço registrado pela empresa realmente existe e se ela está no local informado.

4) Pegasus

O equipamento de espionagem Pegasus é uma das ferramentas mais elaboradas para invadir dispositivos móveis sem nenhum tipo de autorização de seu dono. Criado em Israel, ele é capaz de obter acesso remoto aos arquivos, microfone e até à câmera de celulares.

Mais recentemente, o programa Pegasus foi associado a atividades de espionagem da Arábia Saudita ao jornalista Jamal Khashoggi, morto em outubro de 2018 no consulado saudita em Istambul, na Turquia.

Uma empresa envolvida na plataforma, chamada NSO Group, é acusada de ter fornecido o software espião que permitiu aos assassinos de Khashoggi rastreá-lo. A companhia nega, no entanto, envolvimento no episódio e refuta as acusações.

Embora o Pegasus seja envolvido em espionagem, e não propriamente em golpes, ele coloca em evidência vulnerabilidades do WhatsApp que podem afetar usuários comuns.

Como evitar esse golpe?

Tavares diz que ainda não há nenhuma maneira de se proteger dos ataques desse equipamento. Ele explica que isso ocorre porque o dispositivo identificou uma falha na segurança no WhatsApp ainda não identificada pelos técnicos do aplicativo.

O Facebook está tentando processar o NSO Group. A empresa nega, no entanto, qualquer irregularidade.

Em documentos judiciais, o Facebook acusa a empresa de explorar uma vulnerabilidade então desconhecida no WhatsApp, usado por aproximadamente 1,5 bilhão de pessoas em 180 países.

Mas Tavares afirma que hoje poucas pessoas são alvos dos grupos que detém o Pegasus. "Como ele é vendido por um valor extremamente alto, ele só é comprado para espionar pessoas de grande interesse público, como políticos, jornalistas e ativistas de direitos humanos", afirmou.

Entretanto, Bruno Almeida, da Mandic Cloud, alerta que é possível barrar o funcionamento de outros aplicativos espiões.

"A maior parte deles só conseguem acesso ao celular após permissão do próprio dono. Por esse motivo é importante que a gente só ter aplicativo de empresas sérias e permita o acesso a coisas que façam sentido para aquilo que você instalou. Por exemplo, você instala aplicativo para jogar truco e ele pede para acesso ao GPS. Isso não faz muito sentido", afirmou.

Especialistas também recomendam que o usuário exclua aplicativos que ele não conheça de seu celular. Eles podem ter sido instalados no aparelho por alguém que teve acesso a ele para autorizar algum tipo de espionagem.

