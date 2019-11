Homem morre ao cair em túnel de vulcão no quintal de casa no Havaí

Direito de imagem Getty Images Image caption Túneis de lava são comuns no Havaí — alguns têm 'claraboias' para a superfície, que podem ser cobertas por arbustos

Um homem de 71 anos morreu após cair em um "túnel de lava" — formado após erupções vulcânicas — em Hilo, no Havaí, enquanto podava árvores no quintal de casa.

De acordo com a polícia, tudo indica que ele caiu cerca de 7 metros após pisar "em uma superfície macia do solo".

A polícia afirma ter encontrado o homem na segunda-feira, após receber o chamado de amigos da vítima que alegavam não ter notícias dele há dias.

O comandante do Departamento de Polícia do Havaí, Robert Wagner, disse ao site de notícias Big Island Now que o túnel em que o homem caiu tinha aproximadamente 60 cm de largura.

A equipe do Corpo de Bombeiros precisou descer de rapel para resgatar o corpo.

'Tubos de lava'

Os túneis de lava são formados quando a lava esfria e se solidifica na superfície, mas continua a escoar por baixo da terra.

Diferentemente de estruturas geológicas de formação mais lenta, como cavernas e grutas, os túneis de lava geralmente são formados em questão de dias ou semanas, de acordo com a revista National Geographic.

À medida que a lava flui e escoa para o oceano, deixa para trás túneis semelhantes a labirintos - alguns dos quais têm mais de 64 quilômetros de comprimento.

