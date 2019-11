O drama dos coalas encurralados pelo fogo nos incêndios florestais na Austrália

Animais silvestres, como coalas, são algumas das principais vítimas dos incêndios florestais que vêm atingindo o leste da Austrália nas últimas semanas.

Muitos não têm para onde fugir e acabam resgatados por moradores locais.

Um hospital foi montado para cuidar dos animais feridos.

Autoridades declararam emergência no estado de Nova Gales do Sul.

Centenas de moradores já tiveram que abandonar suas casas.

Segundo autoridades, os incêndios já queimaram mais de 1 milhão de hectares, área equivalente à metade do Estado de Sergipe ou seis vezes a cidade de São Paulo.

Mais de 460 casas foram destruídas pelas chamas desde o último dia 8 de novembro. Desde então, quatro pessoas morreram. Outras duas morreram em outubro.

Cerca de 50 focos de incêndios ainda permanecem no interior e na costa.

Muitas das áreas afetadas vêm sofrendo com a poluição e com a baixa qualidade do ar.

A capital de Nova Gales do Sul, Sydney, amanheceu nesta terça-feira, 19 de novembro, coberta por fumaça.

