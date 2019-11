Game of Thrones: Emilia Clarke diz que cenas de nudez eram 'difíceis' e que chorava no banheiro antes de gravar

Direito de imagem HBO Image caption Estrela que fez Daenerys Targaryen afirmou que, nas primeiras temporadas da série, não se sentia à vontade para exigir nada ou para questionar cenas

A estrela de Game of Thrones Emilia Clarke disse que achou as cenas de nudez que teve de gravar na série "difíceis".

Em participação no podcast do ator Dax Shepard, ela afirmou que "chorava no banheiro" antes de algumas filmagens, mas acrescentou que isso teria ocorrido "tendo ou não cenas de nudez".

O papel da atriz como Daenerys Targaryen exigiu que ela tirasse as roupas com certa frequência nas primeiras temporadas.

Clarke diz acreditar que isso era necessário para a história, mas destacou que a série "seria muito diferente" se tivesse sido feita hoje.

A atriz, que é de Londres, conseguiu o papel quando tinha 23 anos. Foi a sua grande estreia na indústria cinematográfica.

'Eu aceitei o trabalho e quando me mandaram o roteiro e eu li, pensei: ah, aí está a pegadinha', disse Clarke ao falar sobre as cenas de nudez

"Eu aceitei o trabalho e, quando me mandaram o roteiro e eu li, pensei: 'ah, aí está a pegadinha'", disse ela ao podcast.

"Mas eu tinha acabado de terminar minha formação em teatro e encarei isso como parte do trabalho. Se está no roteiro, é porque é necessário. Tudo vai ficar bem."

Ela acrescentou, porém, que sentiu algumas inseguranças quando se viu no set de filmagem.

"Eu havia estado num set de filmagem de filme uma única vez antes e agora estava num set completamente nua, com todas essas pessoas (em volta). Eu não sabia o que devia fazer", contou.

Apoio de colega

Clarke disse que, inicialmente, não tinha certeza do que esperavam dela, nem do que ela própria queria naquelas circunstâncias.

Emilia agora estrela a comédia romântica 'Last Christmas', com Emma Thompson

"Independentemente de ter que ficar nua ou não, eu teria de qualquer forma passado a primeira temporada pensando que não tinha o direito de exigir nada", disse.

"Eu vou ao banheiro chorar e, quando eu voltar, vou fazer a cena e vai ficar tudo bem", afirmou a atriz, em referência à forma como raciocinava quando se sentia desconfortável durante as gravações.

Clarke conta que o ator Jason Momoa, que fez o papel de Khal Drogo — primeiro marido de Daenerys e líder dos guerreiros Dothraki —, a ajudou durante as primeiras temporadas.

Jason e Emilia no lançamento da terceira temporada da série, em 2013

Na série, Drogo age com violência e estupra Daenerys depois de se casar com ela. Mas, no desenrolar dos primeiros episódios, os dois se apaixonam e passam a ter uma relação de respeito mútuo.

Clarke diz que, apesar de achar que o momento atual é de "mudanças em relação à nudez" em cena, ela não mudaria a forma como Game of Thrones foi filmado entre 2009 e 2010.

"Eu ouvi muita gente fazendo comentários sobre a nudez de Khaleesi (como a personagem Daenerys era chamada pelos Dothraki). Mas as pessoas não se importariam tanto com ela se não a tivessem visto sendo violentada. Era preciso ver aquilo."

Clarke agora estrela a comédia romântica Last Christmas. Ela diz que atualmente tem brigas nos sets de filmagem sobre se a nudez é realmente necessária para a cena.

"As coisas são muito diferentes hoje. Eu estou muito mais consciente do que me faz sentir confortável e do que eu concordo ou não em fazer."

A HBO e os criadores de Game of Thrones foram contatados pela BBC News para comentar sobre as declarações de Clarke, mas não responderam até a publicação desta reportagem.

Direito de imagem Getty Images

