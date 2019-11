Caminhonete ‘indestrutível’ da Tesla, de Elon Musk, é danificada no lançamento

A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo Caminhonete ‘indestrutível’ da Tesla, de Elon Musk, é destruída no lançamento

A empresa de carros elétricos Tesla lançou um novo modelo, chamado "Cybertruck" (algo como "caminhonete cibernética", em inglês), mas o evento de lançamento teve um momento constrangedor no palco.

As janelas do carro estilhaçaram durante uma demonstração de como seriam "indestrutíveis" — o designer do carro atirou uma bola de aço na janela, que deveria ter resistido ao lançamento.

Elon Musk, dono da Tesla, ficou surpreso e soltou um palavrão antes de dizer que há "espaço para melhoras".

O carro foi lançado em Hawthorne, na Califórnia. Seu design angular, de aço inoxidável, foi recebido com aplausos, mas também com perplexidade.

"As pessoas provavelmente não vão conseguir superar a aparência do carro", disse Jessica Caldwell, da loja de carros Edmunds. "Parece uma versão do carro DeLorean, do filme De Volta para o Futuro."

Novo nicho

O setor de veículos mais pesados representa uma oportunidade significativa para Tesla conforme a empresa vai melhorando sua tecnologia de baterias. Agora, carregar bastante peso por longas distâncias é algo mais viável para os carros elétricos.

De acordo com a Edmunds, as caminhonetes representaram 14,4% das vendas de veículos novos até outubro desde ano, em comparação com 12,6% em 2015. A média de preços é de mais de 50 mil dólares.

A pickup da Tesla será vendida a partir de 39,9 mil dólares, com o modelo mais carro custando até 69,9 mil dólares. O carro terá espaço para até seis adultos e poderá carregar até 1 tonelada e meia, segundo a empresa.

Elon Musk diz que as pré-vendas já estão abertas e que a produção vai começar em 2021 — mas o empresário tem um histórico de atrasar seus prazos.

O lançamento do Cybertruck com certeza será ofuscado pelo momento constrangedor no lançamento.

A destruição de parte do carro aconteceu em uma parte da apresentação em que Musk mostrava como a carcaça de aço inoxidável e as janelas "resistem a balas e marretas". Quando o chefe da área de projeto da Tesla, Franz von Holzhausen, atirou uma bola de aço na janela, ela estilhaçou.

"Ela não atravessou, isso é algo positivo", disse Musk.

"Nós atiramos chaves de fenda, atiramos literalmente um pia de cozinha contra a janela e ela não quebrou. Por algum motivo ela quebrou agora... Não sei por quê."

