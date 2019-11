Caminhonete ‘indestrutível’ da Tesla, de Elon Musk, é destruída no lançamento

A empresa de carros elétricos Tesla lançou seu novo modelo, chamado Cybertruck (algo como "caminhonete cibernética", em inglês), mas o evento de lançamento teve um momento constrangedor no palco.

As janelas do carro estilhaçaram durante uma demonstração de como seriam "indestrutíveis" — o designer do carro atirou uma bola de aço na janela, que deveria ter resistido ao lançamento.

Elon Musk, dono da Tesla, ficou surpreso e soltou um palavrão antes de dizer que há "espaço para melhoras".

O carro foi lançado em Hawthorne, na Califórnia. Seu design angular, de aço inoxidável, foi recebido com aplausos, mas também com perplexidade.

A destruição de parte do carro aconteceu em uma parte da apresentação em que Musk mostrava como a carcaça de aço inoxidável e as janelas de metal resistem a balas e marretas.

Quando o chefe da área de projeto da Tesla, Franz von Holzhausen, atirou uma bola de aço na janela, ela estilhaçou.

"Ela não atravessou, isso é algo positivo", disse Musk.

"Nós atiramos chaves de fenda, atiramos literalmente um pia de cozinha contra a janela e ela não quebrou. Por algum motivo ela quebrou agora... Não sei por quê."

